Huawei (podobno) szykuje konsolę do gier i laptop dla graczy

Huawei coraz chętniej szuka nowych rynków. Tym razem Chińczycy wejdą do sektora produktów dla graczy.

Huawei to jedno z największych chińskich przedsiębiorstw. Obecnie firma jest obecna w takich sektorach jak smartfony, laptopy, elektronika noszona, tablety i oczywiście infrastruktura sieci. W Chinach Huawei prężnie działa też w sektorze rozwiązań chmurowych. To jednak nie jest koniec ambicji Huaweia. To też konieczność - chińska firma musi szukać nowych źródeł przychodów, skoro duża część jego biznesu ucierpiała mniej lub bardziej przez amerykańskie sankcje. Huawei z coraz większym zainteresowaniem patrzy na segment gier. Najnowsze wieści z Chin mówią, że Huawei jeszcze w tym roku zaprezentuje swojego laptopa dla graczy.

Technicznie rzez biorąc Huawei już miał swojego laptopa dla graczy - byl nim Honor Hunter V700. Teraz jednak zmieniła się sytuacja z Honorem. Po laptopie Huawei zamierza stworzyć własną konsolę do gier i rzucić wyzwanie Microsoftowi z jego Xboksem oraz Sony z jego PlayStation. Laptop dla graczy pojawi się na pewno - to naturalna kolej rzeczy, skoro firma już obecna jest w tym segmencie. A co z konsolą? Na pewno odniosłaby sukces na rynku chińskim, choćby z pobudek patriotycznych. Chińscy klienci udowodnili już, że wspieranie Huaweia to dla nich patriotyczny obowiązek. Tutaj jedyna sensowna konkurencja byłaby z USA i Japonii, a względem tych państw duża część Chińczyków ma bardzo chłodne nastawienie.

Zobacz: Router Huawei E5783B w nocnej promocji Play

Zobacz: Apple, Samsung i Huawei największymi kupcami nowych układów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: weibo via gizmochina