Huawei Watch 3 zadebiutuje w maju. Może mieć HarmonyOS na pokładzie

Mimo licznych problemów Huawei planuje premiery nowych urządzeń – nie tylko smartfonów, ale także elektroniki noszonej. Zbliżą się premiera zegarków z serii Huawei Watch 3.

Poprzednia seria zegarków z podstawowej linii producenta – Huawei Watch 2 – zadebiutowała w 2017 i 2018 roku z systemem Wear OS. Teraz, po trzech latach producent będzie ją kontynuował modelami Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro.

Co oczywiste, tym razem Huawei nie skorzysta z Google Wear OS, nie będzie to także własny Lite OS, znany z takich modeli jak Huawei Watch GT 2. Wszystko wskazuje na to, że nowy zegarek chińskiego producenta będzie pracował pod kontrolą systemu HarmonyOS.

W serwisie Weibo pojawiły się przecieki na temat smartwatcha, a także zrzuty ekranu przedstawiające HarmonyOS w wersji zegarkowej, przystosowanej do okrągłego wyświetlacza. Przypominają one to, co znamy z wielu innych smartwatchy, także tych z Lite OS, nowością dla Huawei jest kołowy układ ikon w menu. Wynika z nich, że Huawei Watch 3 będzie miał takie funkcje, jak pulsometr, być może też EKG, do tego monitoring snu, wysokościomierz, funkcje treningowe, rozmowy telefoniczne, obsługę muzyki czy pogodę. Funkcja ma być więcej, a źródło tych przecieków opisuje funkcjonalność Huawei Watcha 3 jako „Apple Watcha z tygodniowym czasem pracy”.

Z innych ujawnionych informacji na temat nowej serii zegarków Huawei wynika, że Huawei Watch 3 będzie miał w pełni funkcjonalny eSIM, umożliwi wygodną współpracę z urządzeniami IoT, a do tego pozwoli na instalację aplikacji zewnętrznych deweloperów.

Do premiery zegarków Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro ma dojść już w maju.

