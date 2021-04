Honor 9X otrzymał aktualizację do… HarmonyOS. Kiedy inne smartfony marki?

Nowy system firmy Huawei, HarmonyOS 2.0, został oficjalnie wydany w wersji beta 3 i jest już udostępniany na pierwsze smartfony. Okazuje się jednak, że producent nie zapomniał o swojej dawnej marce Honor. HarmonyOS został już dostrzeżony w telefonie Honor 9X, można też się spodziewać kolejnych.

HarmonyOS 2.0 beta 3 został wydany 31 marca, a z nowym oprogramowaniem Huaweia mogą się już zapoznać pierwsi deweloperzy. Z deklaracji producenta wynika, że wkrótce HarmonyOS trafi także do otwartych beta testów i będą mogli zainstalować go także fani marki. Wiążą się z tym jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim testy przeznaczone są dla użytkowników w Chinach i niezbyt szybko dojdzie do wydania tego systemu w innych wersjach językowych.

Wśród urządzeń, które mają otrzymać testowe wersje HarmonyOS, producent wymienił takie telefony, jak Huawei Mate 40, P40 czy Mate X2. Lista na pewno będzie większa, jednak ciekawy jest fakt, że już teraz nowy system z Chin został wydany w wersji 2.0 Developer Beta 3 dla smartfonu Honor 9X, co jest sporym zaskoczeniem. Aktualizacja pojawiła się jako OTA z pominięciem zapowiadanej dla tego modelu aktualizacji do bazującego na Androidzie EMUI 11.

Marka Honor nie pojawiała się we wcześniejszych zapowiedziach związanych z HarmonyOS. Huawei sprzedał ją zewnętrznej firmie i mimo wspólnych korzeni, formalnie jest to już całkiem inny, niezależny producent. Jednak albo związki między tymi firmami wciąż jeszcze istnieją, albo Huawei po prostu wykazał tak dużą troskę o swoje wcześniejsze produkty.

Serwis Huawei Central przewiduje, że HarmonyOS może zostać wydany dla dziewięciu innych modeli marki Honor. Poza telefonem 9X byłyby to: Honor 30, Honor 30 Pro, Honor 30 Pro+, Honor V30, Honor V30 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 i Honor Magic 2.

Źródło tekstu: Huawei Central