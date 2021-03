HarmonyOS: wkrótce trzecia beta, a w kwietniu debiut na smartfonach. Pierwszy będzie Mate X2

Czy HarmonyOS to przerobiony Android, czy jednak własny system Huawei? Być może już w najbliższych tygodniach użytkownicy i twórcy aplikacji będą mogli to dokładniej sprawdzić, bo producent zapowiada debiut HarmonyOS w nowej wersji i publiczne wydanie systemu na smartfony.

Podczas wczorajszej konferencji dla deweloperów Huawei ogłosił swoje najnowsze plany związane z rozwojem systemu HarmonyOS. Duan Mengran, wiceprezes działu Huawei Consumer Business AI, ujawnił, że HarmonyOS 2.0 w wersji beta 3 zostanie oficjalnie wydany 31 marca.

Niestety, producent nie zdradził, jakich zmian należy oczekiwać. Najbardziej interesującą kwestią jest to, w jakim stopniu HarmonyOS stał się niezależną platformą, a w jakim pozostaje modyfikacją Androida. Wciąż istniejące związki nowego systemu z tym, co stworzył Google, wywołały w ostatnim czasie sporo kontrowersji i postawiły Huaweia w niekorzystnym świetle. Producent tłumaczył się jednak, że te zależności to tylko okres przejściowy.

Faktem jednak jest, że Huawei sporo robi, by dopracować swój system. Na początku marca producent wydał drugą betę HarmonyOS 2.0, która przyniosła 622 nowych API, zbudowane od podstaw funkcje udostępniania, a także opcje związane z bezpieczeństwem czy przeglądanie stron internetowych. Trzecia beta powinna przynieść równie dużo poprawek.

Na konferencji dla deweloperów Huawei producent potwierdził wcześniej podawane informacje, że w kwietniu HarmonyOS trafi w końcu na smartfony, w otwartej wersji beta. Wśród urządzeń, na których będzie można przetestować nowy system, znalazły się istniejące już na rynku modele Huawei Mate 40, P40 czy Mate X2, który ma otrzymać aktualizację jako pierwszy. Ten szczegół Huawei zdradził we wpisie na Weibo.

Według nieoficjalnych już doniesień w wersji rynkowej system zadebiutuje na Huawei P50 i będzie to pierwszy smartfon z HarmonyOS zainstalowanym fabrycznie. Nie zostało to jednak potwierdzone przez producenta.

Wcześniej przyjęty i wciąż obowiązujący plan działań Hauwei zakłada, że w 2021 roku HarmonyOS ma trafić na 300 milionów urządzeń, z czego aż 200 milionów to będą smartfony. Poza nimi nowa platforma ma zadebiutować na tabletach, elektronice noszonej, telewizorach i urządzeniach smart home.

