HarmonyOS 2.0 to wciąż Android? W dużym stopniu tak

W połowie grudnia Huawei ogłosił oficjalny start beta testów swojego nowego systemu HarmonyOS 2.0, zachęcając do instalowania go na najnowszych smartfonach marki. Co jednak chiński producent starannie ukrył, jego nowa platforma wciąż w dużym stopniu bazuje na Androidzie AOSP.

Po zaprezentowaniu HarmonyOS 2.0 Huawei nie ukrywał, że jego nowy system dzieli wspólny kod z EMUI 11, czyli najnowszą wersją nakładki na Androida. W tym akurat nie ma nic dziwnego i niepokojącego, ponieważ interfejs EMUI wraz z dodatkowymi funkcjami i usługami Huawei to samodzielnie stworzony przez producenta kawałek oprogramowania.

Okazało się jednak, że HarmonyOS 2.0 ma wiele wspólnego nie tylko z EMUI, ale także z samym Androidem, a chiński system w dużym stopniu bazuje na darmowym kodzie AOSP udostępnionym przez Google.

Odkrycia dokonał jeden z chińskich programistów, którzy stworzył prostą aplikację „Hello World” dla starego Androida 4.4.4 i zauważył, że wyświetla bardzo podobny komunikat o błędzie zarówno na urządzeniach wirtualnych z Androidem, jak i z HarmonyOS. Jest to niemal identyczny komunikat, który od oryginału różni się tym, że zamiast słowa „Android” pojawia się zapisany po chińsku „HarmonyOS”.

Z kolei jeden z programistów z forum Xda-Developers zdołał skompilować dla HarmonyOS aplikację Superuser dla Androida, która kilka lat temu była popularnym narzędziem pozwalającym uzyskać i zarządzać w smartfonach z Androidem prawami roota. Na wirtualnej maszynie z HarmonyOS 2.0 aplikacja zainstalowała się i uruchomiła, wyświetlając jedynie ostrzeżenie o przestarzałej wersji systemu. To analogiczne zachowanie, jak w Androidzie.

Na tym nie koniec. Dalsza analiza pokazała, że z HarmonyOS 2.0 działa pakiet narzędzi ADB (Android Debug Bridge), służący programistom do komunikacji z Androidem z poziomu komputera. To z kolei pozwoliło wyodrębnić z wirtualnej maszyny HarmonyOS 2.0 systemową partycję, a to ujawniło, że platforma Huawei zachowuje bardzo wiernie strukturę Androida.

Czy to oznacza, że HarmonyOS 2.0 to po prostu kolejna wersja Androida, inaczej nazwana i obudowana interfejsem Huawei? I tak, i nie. Mimo dostrzegalnego w tej chwili podobieństwa jest to tylko pierwsza faza budowy własnego systemu przez Chińczyków. Faktycznie Huawei na początku zastrzegał, że Android AOSP będzie wykorzystywany w okresie przejściowym prac nad HarmonyOS, jednak nie precyzował, co to dokładnie ma oznaczać. Podczas premiery HarmonyOS 2.0 i startu beta testów o Androidzie nie było już mowy, a zapowiedź dalszej przyszłości systemu sugerowała, że powstaje coś zupełnie nowego… Jak widać na to potrzeba jeszcze czasu.

