Serial, który bawi do łez. Drugi sezon polskiej komedii już na Canal+

Znów polscy widzowie będą mieli powody do uśmiechu, czasem nawet przez łzy. To nic innego, jak kontynuacja pełnego absurdów humoru z pierwszej części. Wiadome jest jedno, jak zawsze los, będzie bohaterom rzucał kłody pod nogi. Obsada, podobnie jak i w poprzedniej części, przedstawia się dość imponująco. W nowym sezonie ponownie zobaczymy Tomasza Włosoka i Michała Balickiego. Ale to nie koniec wielkich nazwisk. Dołączyli do nich: Jan Frycz, Wojciech Mecwaldowski, Krzysztof Stelmaszczyk, Ewa Gawryluk, Paweł Wilczak oraz Beata Kawka.