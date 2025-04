Nie lubisz gamingowych laptopów? Tego pokochasz

Wbrew pozorom nie jest tak łatwo wyróżnić się w świecie gamingowych laptopów. To, że jakiś model ma topową specyfikację, to w dzisiejszych czasach nie jest nic wyjątkowego. Nie zrozumcie mnie źle – mocne podzespoły nadal robią wrażenie, ale trzeba czegoś więcej, żeby wyróżnić się z tłumu.

Na szczęście jest producent, który to rozumie. Po krótkim spotkaniu z OMEN MAX 16 od HP mogę z całą stanowczością stwierdzić, że jest to jeden z bardziej wyjątkowych laptopów, jakie miałem w ostatnim czasie okazję sprawdzić. Myślę, że warto rzucić na niego okiem – i to z co najmniej kilku powodów.

Potwór nie laptop

No ale trzeba też postawić sprawę jasno – nawet jeśli mocna specyfikacja sukcesu nie gwarantuje, w dalszym ciągu stanowi ona fundament porządnego laptopa. Na szczęście OMEN MAX 16 bynajmniej pod tym względem nie zawodzi. To potężna maszyna, która poradzi sobie z każdą grą – i to niezależnie od wybranej konfiguracji.

Już w podstawowej wersji znajdziemy wydajny procesor Intel Core Ultra 7 255HX i układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5060, które z nawiązką wystarczą do grania w najnowsze gry w rozdzielczości Full HD. W wersji „na wypasie” czeka na nas Intel Core Ultra 9 275HX, aż 64 GB pamięci DDR5 i superwydajny GeForce RTX 5090. Szybciej się nie da – w każdym razie nie w laptopie.

Ale mocne podzespoły to jedno, a zagwarantowanie im odpowiednich warunków pracy to zupełnie inny temat. I tu OMEN MAX 16 zaczyna się na tle rywali dość konkretnie wyróżniać. Raz, znajdziemy tu zaawansowany układ chłodzenia, łączący rozwiązanie Cryo Compound z komorą parową. Dwa, komputer sam dba o to, by usuwać nadmiar kurzu, dzięki funkcji automatycznego czyszczenia wentylatorów. W ten sposób możemy cieszyć się topową wydajnością i cichą pracą komputera nie tylko w dniu zakupu, ale przez cały czas, kiedy będzie nam towarzyszył.

Elegancki jak sportowa limuzyna

Szczęśliwie minęły już chyba czasy, kiedy każdy gamingowy laptop musiał mieć kiczowate kolorowe wstawki i masywne, nikomu niepotrzebne przetłoczenia na obudowie. Mimo to nawet dzisiaj patrząc na tego typu sprzęt od razu widać, do jakiego celu został stworzony.

Jednak w przypadku bohatera artykułu producent podszedł do tematu odrobinę inaczej. W designie komputera widać olbrzymią troskę o detale, a jeśli wiecie, gdzie patrzeć, natychmiast zorientujecie się, że nie macie do czynienia z takim zwykłym komputerem biznesowym. Ale do tego trzeba wiedzieć, gdzie spojrzeć. Na pierwszy rzut oka OMEN MAX 16 prezentuje się bardzo subtelnie i równie dobrze, co na biurku zapalonego gracza, sprawdzi się w sali konferencyjnej podczas biznesowego spotkania.

Mówiąc krótko, to elegancki sprzęt dla osób, które nie chcą na lewo i prawo rozgłaszać, że ich maszyna wyciąga 420 FPS w Cyberpunku, a w Call of Duty mają K/D ratio liczone w setkach. I wiecie co? Ja to szanuję. Pod tym względem OMEN MAX 16 kojarzy mi się ze sportową limuzyną, która nie potrzebuje wielkich spoilerów, żeby 0 do 100 km/h wyciągać w pięć sekund.

Raj pod palcami

Klawiatura to bez wątpienia jeden z moich ulubionych elementów nowego OMENa. Producent nie silił się na to, by pakować tu kiepską imitację klawiatury mechanicznej, a zamiast tego dał nam coś lepszego. Klawisze są duże i charakteryzują się znacznie bardziej płynną pracą niż w jakimkolwiek innym laptopie, z którego miałem okazję korzystać. Pisanie i granie na nich wymaga chwili przyzwyczajenia, ale po chwili zamienia się w czystą przyjemność.

Do tego dostajemy indywidualne podświetlenie RGB dla każdego klawisza. Można je kochać, można nienawidzić, ale bądźmy szczerzy – w dzisiejszych czasach to obowiązkowy element każdego laptopa dla graczy. Zresztą to tutejsze prezentuje się moim zdaniem wyjątkowo dobrze. Nie dość, że nie wpływa negatywnie na czytelność – zasługa nadruków „w negatywie” – to może się pochwalić świetnym odwzorowaniem pastelowych odcieni, które u konkurencji wypadają… cóż, różnie.

Instant Pair – ekosystem jedyny w swoim rodzaju

Oprócz tego wszystkiego wypadałoby wspomnieć jeszcze o jednej tajnej broni, którą znajdziemy w asortymencie nowego komputera OMEN. Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z gamingowego laptopa, to pewnie na własnej skórze odczuliście, że temat wszelkiej maści peryferiów jest nieco – ujmijmy to dyplomatycznie – „problematyczny”. Portów USB zawsze jest za mało, poleganie na Bluetooth szybko zmienia się w niestabilną porażkę, a plątanina kabli zabija jakąkolwiek korzyść wynikającą z posiadania mobilnego sprzętu. Nie ma dobrych wyborów – są tylko kompromisy.

Ale wraz z modelem OMEN MAX 16 problem ten ma szansę przejść do historii. Nowy laptop wyposażono w trzecią generację technologii Instant Pair. Komputer posiada wbudowany odbiornik 2,4 GHz, dzięki czemu wybrane akcesoria marki HyperX połączymy z komputerem bezprzewodowo bez konieczności korzystania z dedykowanych dongle’i na USB. Jednocześnie nadal dostajemy wszystkie korzyści wynikające z używania dedykowanego adaptera, w tym przede wszystkim niższe opóźnienia i bardziej stabilne połączenie. Niby drobiazg, a zmienia zasady gry.

Sam chciałbym takiego mieć

Mówiąc krótko, OMEN MAX 16 to laptop gamingowy, który nie tylko podnosi poprzeczkę, ale też robi masę rzeczy, o których u konkurencji możemy zapomnieć. Jeśli znudziły Was już tandetne plastikowe zabawki z wyjącymi wentylatorami, nowa propozycja amerykańskiej marki może się okazać idealnym wyborem w sam raz dla Was. Ba, to jeden z niewielu laptopów do grania, którego chętnie postawiłbym na swoim biurku – i mówię to całkowicie szczerze.