To idealny laptop do pracy: wydajny, lekki, z mocną baterią i bardzo jasnym ekranem OLED, a dziś jest naprawdę tani

Co jednak z osobami, dla których Windows to podstawa? Otóż to żaden problem, ponieważ wybór porządnych laptopów w tym segmencie jest naprawdę szerokim. Dobrym przykładem jest tu Lenovo Yoga 7 14IML9 , którego możecie kupić dziś w świetnej promocji za jedyne 3899 złotych .

Lenovo Yoga 7 14IML9

Tym, co jako pierwsze rzuca się w oczy, po otwarciu klapy jest fenomenalny, 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD i jasności do 400 nitów. Co więcej, matryca ta odchyla się o 180 stopni, a sam ekran jest dotykowy. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z niego jak z tabletu graficznego, zwłaszcza po zakupie dedykowanego rysika. Przejdźmy jednak do tego, co czai się w środku, bo tu też jest bardzo ciekawie. Sercem urządzenia jest jednostka 14. generacji Intel Ultra 5 125H, którą wspiera 16 GB LPDDR5x o taktowaniu 7467 MHz. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 512 GB SSD. A wszystko waży jedynie 1,49 kg. Mamy więc idealnego laptopa do pracy i to nawet w podróży. A kosztuje on jedyne 3899 zł.