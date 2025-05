Ten smartfon kosztuje dziś tylko 359 zł, a oferuje aż 8 GB RAM

Czy da się więc kupić taniego smartfona na długie lata, który da nam pewność, że RAM-u nam nie zabraknie? Oczywiście. Dobrym przykładem jest tu Motorola Moto G04 , którą możecie kupić dziś za jedyne 359 zł . Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ po wygaśnięciu promocji jej cena wzrośnie do 499 zł.

Motorola Moto G04

Smartfon ten oferuje 6,56-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Jego sercem jest układ Unisoc 606, którego wspiera wyżej wspomniane 8 GB RAM. Na pliki użytkownika znajdziemy natomiast przyzwoite 128 GB pamięci wbudowanej. Jeśli chodzi o baterię, to mamy tu 5000 mAh. Jeśli zaś chodzi o aparat, to ten oferuje 16 Mpix rozdzielczości. A wszystko to za jedyne 359 zł.