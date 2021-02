HarmonyOS dla flagowców Huaweia w kwietniu

Huawei już wcześniej zapowiadał, że w 2021 na szeroką skalę wprowadzi system HarmonyOS do swoich telefonów. Już w kwietniu zaczną go dostawać flagowce.

HarmonyOS to system operacyjny, nad którym Huawei pracował jeszcze przed problemami ze strony amerykańskich władz. Wtedy jednak Chińczycy nie traktowali go jako priorytetu. Wszystko zmieniło się wraz z obsesją Donalda Trumpa na punkcie Chin i odebraniem dostępu do usług Google. W pierwszej kolejności jednak HarmonyOS zaczął pojawiać się w telewizorach. Smartfony pracowały w tym czasie na Androidzie z usługami mobilnymi Huawei. Teraz dostępna jest wersja beta HarmonyOS na smartfony. Okazało się przy okazji, że nowy system nie jest aż tak odmienny od Androida, jak wcześniej zapowiadano.

W kwietniu rozpocznie się oficjalne wprowadzanie nowego systemu operacyjnego i na pierwszy ogień pójdą flagowce. Będzie to Huawei P50 (który to zadebiutuje już z nowym systemem) i pachnący nowością Huawei Mate X2 z elastycznym wyświetlaczem. Najprawdopodobniej nowy system będzie stopniowo pojawiał się na telefonach z serii P, Mate, aż wreszcie Nova. To jednak nie wszystko. Huawei jednocześnie planuje udoskonalić swój sklep Huawei App Gallery, z którego już teraz na świecie aktywnie korzysta 500 milionów osób.

