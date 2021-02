Huawei Mate X2 z elastycznym ekranem 8 cali, Kirinem 9000 5G i aparatem Leica – już po oficjalnej premierze

Huawei nie składa broni i nie odpuszcza rynku mobilnego. Dziś premiery doczekał się Huawei Mate X2, czyli kolejny przedstawiciel rozkładanych smartfonów z elastycznym ekranem. Urządzenie kusi ciekawym wzornictwem, jednak jest też dość drogie.

Huawei Mate X2 został zaprezentowany podczas premiery w Chinach i to tam urządzenie trafi do sprzedaży. Tym razem product znacznie przeprojektował obudowę. Po pierwsze elastyczny ekran składa się do środka jak na przykład w telefonie Samsung Galaxy Fold, za to poprzednie modele (Mate X i Mate Xs) otwierały się na zewnątrz. Zamiast wąskiej listwy z aparatami, na tyle obudowy znajduje się tradycyjna wyspa, która upodabnia Huawei Mate X2 do wielu zwykłych smartfonów.

Huawei Mate X2 waży 295 g i po rozłożeniu ma w najcieńszym miejscu zaledwie 4,4 mm grubości, a w najgrubszym 8,2 mm. Ta różnica wynika z tego, że rozłożona obudowa w przekroju ma kształt zbliżony do klina i zwęża się ku jednemu z końców. Ma to zapewnić większą wygodę używania, bo środek ciężkości przesunięty jest bliżej miejsca, w którym się trzyma urządzenie.

Po złożeniu grubość obudowy wynosi w sumie 14,7 mm. Producent zastosował zupełnie nowy, bardzo odporny na nacisk i wyginanie zawias, łączący włókno szklane i ciekły metal.

Główny, elastyczny ekran OLED ma przekątną 8 cali, rozdzielczość 2480 x 2200 i proporcje 8:7.1. Częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz, a czułość dotyku – 180 Hz. Po złożeniu telefonu użytkownik może skorzystać z drugiego ekranu OLED na zewnątrz obudowy, który ma przekątną 6,45 cala i rozdzielczość 2700 x 1160.

Sercem Mate’a X2 jest chipset Kirin 9000 z wbudowanym modemem 5G. Pomaga mu 8 GB pamięci RAM LPDDR4x, natomiast na dane użytkownik otrzymuje 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej, którą można dodatkowo rozbudować o 256 GB za pomocą kart NM.

Nowy, rozkładany telefon Huawei działa w sieciach 5G SA/NSA, zapewnia też łączność Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.2 LE i NFC, ma też port USB 3.1 typu C. Na obudowie znajdują się głośniki stereo i czytnik linii papilarnych.

Część fotograficzną reprezentuje przede wszystkim główny aparat Ultra Vision z matrycą 50 Mpix RYYB i przysłoną f/1,9. Towarzyszy mu aparat szerokokątny 16 Mpix (f/2,2, makro 2,5 cm), aparat z teleobiektywem 12 Mpix (f/2,4) pozwalający uzyskać zoom optyczny 3x, a także peryskopowy aparat tele 8 Mpix (f/4.4) z optycznym zoomem 10X oraz cyfrowym 100x. Także i tym razem nie zabrakło współpracy z firmą Leica.

Całością zarządza Android 10 z EMUI 11, bazujący na HMS. Producent zapowiada, że później będzie możliwa aktualizacja do HarmonyOS.

Energię zapewniają dwie baterie o łącznej pojemności 4500 mAh (2250 mAh x 2) z szybkim ładowaniem 55 W.

Ceny za model Huawei Mate X2 są dość wysokie, nawet jak na warunki chińskie. Zaczynają się od 17 999 juanów, czyli ponad 10 tys. zł. W Chinach telefon wejdzie do sprzedaży 25 lutego, nie wiadomo, czy urządzenie zadebiutuje na innych rynkach.

