Huawei MateBook D 15 (2021) to laptop dla całej rodziny

Huawei MateBook D 15 w tegorocznej wersji ma wielkie ambicje, by być laptopem idealnym dla każdego. Uniwersalność to sztuka trafnych wyborów i postawienia na to, co jest faktycznie ważne. Huawei sztuka ta wyszła – dostajemy urządzenie, która sprawdzi się zarówno w pracy, rozrywce, jak i nauce. W skrócie – to laptop dla całej rodziny.

Laptop Huawei MateBook D 15 to efekt długiej ewolucji

Laptopy w ostatnich kilku latach przeszły długą i żmudną drogę. Trudno oprzeć się wrażeniu, że jeszcze do niedawna były to maszyny możliwe uniwersalne, które miały wpisywać się w gusta jak największego grona użytkowników. Dzisiaj jest zgoła odmiennie. Powstaje coraz więcej modeli skonkretyzowanych czy wręcz specjalistycznych, które dedykowane są określonym użytkownikom czy zadaniom. Ultrabooki to dzisiaj przede wszystkim laptopy dla osób, które potrzebują solidnej maszyny do pracy, ale jednocześnie sporo podróżują. Laptopy dla graczy to… wiadomo, są do gier, co najczęściej wiąże się z kilkoma kompromisami w aspektach, które w kontekście gamingu są mniej ważne. Do tego są jeszcze wszelkie maszyny 2 w 1, stworzone dla grafików czy artystów. Pomimo tego są laptopy, które da się określić mianem uniwersalnych, dla całej rodziny. Sprawdźmy to na przykładzie nowego modelu Huawei MateBook D 15 (2021) z procesorem Intel 11. generacji.

Laptop dla całej rodziny, czyli jaki?

Laptop dla całej rodziny brzmi niemal niczym hasło reklamowe, które tak naprawdę niewiele mówi. Dlatego warto zastanowić się, jakie cechy powinien mieć tego typu komputer, a przede wszystkim, do kogo jest skierowany. W tym celu pojedźmy do tematu trochę stereotypowo: 3-osobowa rodzina, mama, tata i dziecko w wieku szkolnym. Rodzice spełniają się zawodowo. Zawód nie ma znaczenia. Kluczowe jest to, że każde z nich do pracy potrzebuje komputera, a wieczorami lubią usiąść wspólnie, aby obejrzeć serial czy film. Do tego dziecko, które potrzebuje notebooka do nauki, ale też rozrywki. Tu wymieniać można długo – Netflix, YouTube, Twitch, Facebook i do tego może jakieś gry. Jakie cechy powinien mieć laptop dla nich?

Jaki laptop do domu? Po pierwsze, wydajność

Zatem jakiego laptopa potrzebujemy? Po pierwsze, wydajnego, w końcu ma się sprawdzać w pracy. Pod tym pojęciem kryje się bardzo szerokie spektrum zadań i możliwości. Dla jednych wystarczy komputer do pisania i podstawowej obróbki zdjęć, dla innych do pracy z pakietem biurowym i wysyłania e-maili, czy kodowania. Jeszcze inni potrzebują maszyny, która poradzi sobie z Photoshopem czy nawet obróbką wideo. Dlatego możemy założyć, że im szybszy laptop, tym lepiej.

Huawei MateBook D 15 (2021) wyposażony jest w procesory Intela 11. generacji, a konkretnie 4-rdzeniowy i 8-wątkowy układ Intel Core i5-1135G7 z maksymalnym taktowaniem Turbo 4,2 GHz. Oprócz tego oferuje on zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe z zupełnie nową architekturą i aż 80 jednostkami EU. To wszystko przekłada się na bardzo dobrą wydajność, która może nie pozwala na włączenie tych najbardziej wymagających gier, ale te mniej wymagające działają bardzo dobrze. Oczywiście nie omieszkałem tego sprawdzić i Huawei MateBook D 15 w popularnej Lidze Legend, na najwyższych ustawieniach graficznych, nie miał problemów z generowaniem ponad 100 klatek na sekundę. Całkiem nieźle!



Po drugie, mobilność

Laptop uniwersalny to dla mnie przede wszystkim taki, który jest mobilny. W teorii każdy komputer przenośny powinien być… przenośny. Jednak praktyka pokazuje coś zgoła odmiennego. Dla przykładu najmocniejsze modele gamingowe niewiele mają dzisiaj wspólnego z mobilnością. Ważą po kilka kilogramów, mają potężne, ciężkie zasilacze i chociaż zamknięte są w mniejszych obudowach, to tak naprawdę bliżej im do komputerów stacjonarnych. Tymczasem z laptopa dla całej rodziny korzysta kilka osób jednocześnie, a to oznacza ciągłe przenoszenie. Poza tym komputer czasami może przydać się dziecku w szkole czy rodzicom w pracy, w zależności od tego, czym dokładnie się zajmują.

W tym kontekście Huawei MateBook D 15 wypada lepiej niż dobrze. Pomimo ekranu o przekątnej 15,6 cali może on się pochwalić stosunkowo niewielkimi gabarytami. Ramki wokół wyświetlacza mają zaledwie 5,3 mm grubości, przez co ten stanowi aż 87% powierzchni całego przedniego panelu. To przekłada się na zaledwie 1,56 kg masy. W połączeniu z obudową o grubości zaledwie 16,9 mm daje to lekkie, smukłe, eleganckie i łatwe w przenoszeniu urządzenie.

Po trzecie, wytrzymały akumulator

Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której dziecko wykorzystuje wieczorem laptopa do nauki, ale zapomina podłączyć ładowarkę. Rano rodzic zabiera komputer do klienta, ale ten jest rozładowany. Właśnie dlatego w notebooku dla całej rodziny tak ważny jest akumulator, który jest w stanie wytrzymać wiele godzin wytężonej pracy. To też niezwykle przydatne w podróży, gdzie nie zawsze mamy dostęp do ładowarki, aby uzupełnić poziom energii lub mamy dosłownie chwilę, aby podłączyć się do gniazdka prądowego.

Huawei MateBook D 15 (2021) wyposażony jest w akumulator o pojemności 42 Wh, który zapewnia około 9 godzin przeglądania Internetu lub pracy z pakietem biurowym. Tym samym, w zależności od wykorzystania, może wytrzymać nawet pełny dzień pracy bez konieczności szukania ładowarki. Jednak nie można zapominać o jeszcze jednej rzeczy – technologii szybkiego ładowania 65 W. Pełne naładowanie akumulatora od zera zajmuje mniej więcej 1,5 godziny, ale już po 15 minutach z podłączoną ładowarką zapewnia energię wystarczającą do 2-godzinnej pracy. To niezwykle przydatne i wygodne rozwiązanie.

Po czwarte, istotne detale

Huawei MateBook D 15 (2021) wyposażony jest w bogaty zestaw złączy: USB-C, USB 3.2, dwa USB 2.0, minijack 3,5 mm oraz wyjście HDMI. Poza tym oferuje technologie redukcji emisji niebieskiego światła, które jest szkodliwe dla naszych oczu i może zaburzać cykl dobowy oraz eliminacji efektu migotania ekranu.

W dobie pracy zdalnej nie do pominięcia jest też kamera HD chowana w klawiaturze i system dwóch mikrofonów. Zapewniają one wygodne telekonferencje czy zdalne nauczanie, a przy otrzymujemy możliwość fizycznego schowania kamery (jest ukryta w wyskakującym przycisku klawiatury) i 100% zabezpieczenia naszej prywatności. Gdy już o tej ostatniej mowa, nie zapomnijmy o czytniku linii papilarnych we włączniku komputera – zabezpieczenie systemu nigdy nie było równie proste.

Warto wspomnieć też o oprogramowaniu Huawei Share – Multiscreen collaboration, które pozwala na szybkie połączenie komputera z innym urządzeniem marki Huawei (np. smartfonem) i jednoczesne sterowanie oboma sprzętami. Dzięki temu można nawet edytować pliki zapisane w pamięci telefonu. Chociaż przy zakupie rzadko zwracamy uwagę na takie kwestie, to w praktyce okazują się one niezwykle przydatne.

Huawei WiFi 6 AX3

Ile to kosztuje?

Huawei MateBook D 15 (2021) to laptop elegancki, mobilny, wydajny, z solidnym akumulatorem, czy świetnym ekranem IPS FullView, ale najważniejsze pytanie brzmi – ile to kosztuje? Mogłoby się wydawać, że jest to laptop drogi. Tymczasem do 23 maja trwa promocyjna oferta dla osób, które szukają laptopów Huawei w atrakcyjnych cenach. MateBook D 15 w wersji z procesorem Intel Core i5-1135G7, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD NVMe o pojemności 512 GB kosztuje 3499 zł. Wersja z procesorem Intel Core 10-tej generacji kosztuje teraz 3199 zł. W promocyjnej ofercie jest też MateBook D 16 - pierwszy laptop marki z 16-calowym ekranem. Do 23 maja jego cena wynosi 3499 zł. Wybierając nowego laptopa obsługującego łączność WiFi 6, warto też zadbać o posiadanie nowoczesnego routera obsługującego ten standard, jak na przykład Huawei WiFi 6 AX3, który jest teraz dostępny za 299 zł.

Laptopy można też kupić w 36 ratach 0%. Są dostępne w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, gdzie dodatkowo otrzymujecie przedłużoną, 3-letnią gwarancję.

Tekst powstał przy współpracy z firmą Huawei

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na