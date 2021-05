Samsung Neo QLED z ekranami mini LED do sportu i gamingu

Zastanawiasz się, co to jest Mini LED? Szukasz telewizora dla gracza lub kibica? Poznaj specyfikację telewizora Neo QLED QN91A z najnowszą technologią!

Szukasz telewizora do konsoli lub oglądania meczów piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych? Nowe Samsung Neo QLED, z podświetleniem mini LED mają do zaoferowania sporo rozwiązań dedykowanych zarówno miłośnikom sportu, jak i graczom.

Rok 2021 z wielu powodów zapamiętamy na długo. Pod względem wielkich wydarzeń na pewno w historii zapiszą się piłkarskie zmagania. Niemal w każdym polskim domu zasiądziemy przed telewizorami, aby kibicować biało-czerwonym w walce o jak najlepszy wynik. Z kolei w świecie nowych technologii wciąż wiele mówi się o gamingu, ze szczególnym uwzględnieniem konsol nowej generacji. Chociaż konsole mają już debiut za sobą, to dopiero teraz naprawdę rozwijają skrzydła. To wszystko sprawia, że to idealny moment, aby wymienić telewizor. Jeśli szukacie modelu, który sprawdzi się zarówno do oglądania sportu, jak i grania na konsoli, to sporo w tej kwestii mają do zaoferowania nowe modele Samsung Neo QLED z ekranami Mini LED. Przyjrzyjmy się ich możliwościom na przykładzie modelu Samsung Neo QLED 65QN91A Mini LED.

Mini LED, czyli co?

Telewizory Mini LED to nowości na rynku, którą można określić mianem jednocześnie rewolucji, jak i ewolucji dotychczasowych rozwiązań. Chociaż to modele LCD, to jednak usprawniają i rozwiązują jeden z największych problemów tej technologii, czyli kwestię podświetlenia. Telewizory ciekłokrystaliczne potrzebują źródła światła, abyśmy mogli zobaczyć wyświetlanych na nich obraz. W idealnym świecie na każdy pojedynczy piksel przypadałaby jedna dioda LED. W praktyce jest to jednak niemożliwe do zrealizowania. Dlatego producenci stosują tzw. strefy podświetlenia, które w razie potrzeby są włączane lub wygaszane. W topowych modelach są one liczone w setkach, co przekłada się na bardzo dobrą jakość obrazu.

Jednak Samsung postanowił iść o krok dalej. W telewizorach Neo QLED zastosowano podświetlenie Mini LED. W praktyce sprowadza się to do zastosowania dużo mniejszych, ale jednocześnie równie wydajnych i efektywnych diod LED. Zostały one pomniejszone aż 40-krotnie w porównaniu z tradycyjnymi modelami LED. Co to daje? Odpowiedź jest oczywista – jeszcze więcej niezależnych stref podświetlenia, a tym samym jeszcze lepsze odwzorowanie tak kolorów, jak i czerni. Firma analityczna Ubi Research przewiduje, że do 2025 roku to właśnie telewizory z Mini LED będą, pod względem udziału w rynku, liderem w segmencie telewizorów premium.

Telewizory mini LED do sportu

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że najważniejsze rozgrywki piłkarskie coraz częściej są transmitowane w jakości Ultra High Definition czyli w 4K. Takie transmisje już niedługo obiecuje nam też TVP, także w ramach cyfrowej telewizji naziemnej. Chociaż dzisiaj taka rozdzielczość w telewizorach pokroju Samsung 65QN91A Neo QLED to już standard, to tak wielki turniej jest dobrym przyczynkiem do wymiany starszego telewizora na coś nowszego i lepszego, np. z podświetleniem Mini LED.

A co konkretnie Samsung przygotował z myślą o kibicach? Przede wszystkim bardzo dobrą jakość obrazu, którą gwarantują między innymi wspominane już podświetlenie Mini LED, ale także autorski procesor AI Neo Quantum i zaawansowana Sztuczna Inteligencja czy też Bezgraniczny Ekran, czyli ramki o grubości zaledwie 0,8 mm, które są praktycznie niewidoczne. Ciekawym rozwiązaniem jest też funkcja Multi View, która pozwala podzielić ekran telewizora na dwie lub nawet cztery części i w trakcie oglądania meczu korzystać jednocześnie ze smartfona. W praktyce pozwala to między innymi na śledzenie danego spotkania, a obok wyświetlanie np. statystyk na żywo, przesyłanych do telewizora z telefonu. W razie potrzeby można w ten sposób włączyć też ulubiony serial, czy też program na YouTube, np. niezwykle popularny wśród kibiców piłki nożnej Kanał Sportowy.

Neo QLED to też telewizor gamingowy

Jednym z ważniejszych tematów 2021 roku w świecie nowych technologii nadal pozostaje gaming. Branża gier jest większa niż kiedykolwiek, a eksperci przewidują kolejne wzrosty. Duży wpływ na to mają konsole nowej generacji. Obie przystosowane do wyświetlania obrazu nawet w rozdzielczości 8K, ale nie ma co ukrywać – to 4K i 120 Hz jest w ich przypadku kluczowe, co jest możliwe dzięki zastosowaniu między innymi złącza HDMI 2.1, które jest też obecne w telewizorach Samsung Neo QLED.

Jednak TV mini LED 65QN91A to dobry telewizor do gier też z wielu innych powodów. Rozdzielczość 4K oraz złącze HDMI 2.1 to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Telewizor, w uznaniu za jego parametry gamingowe, otrzymał między innymi certyfikat VED „Gaming TV Performance”. W szczegółowych testach udowodniono, że w każdej scenie input lag wynosi mniej niż 10 ms, a w trybie HDR jasność przekracza 1000 nitów. Jakby tego było mało, to telewizor gamingowy firmy Samsung oferuje obsługę AMD FreeSync Premium Pro. Rozwiązanie to pozwala na bardziej płynną rozgrywkę w jakości 4K z odświeżaniem 120 Hz przy włączonym HDR. Z kolei Low Framerate Compensation poprawia płynność w sytuacjach, gdy liczba wyświetlanych klatek spada poniżej obsługiwanej przez FreeSync wartości.

Telewizor mini LED dla kibica i gracza

Nowe telewizory Samsung Neo QLED z podświetleniem Mini LED to modele niezwykle uniwersalne, które sprawdzą się zarówno w trakcie oglądania ulubionych wydarzeń sportowych, śledzenia odcinków ulubionych seriali, jak i filmów. Poza tym to idealne modele do grania na konsolach, przede wszystkim tych nowej generacji, które są w stanie w pełni wykorzystać możliwości technologii Neo QLED. Nadchodzące wydarzenia sportowe i niedawne premiery konsol sprawiają, że to dobry moment na wymianę telewizora. W tym wypadku Samsung Neo QLED TV z ekranami Mini LED wydają się być niezwykle atrakcyjną propozycją.

Tekst powstał przy współpracy z firmą Samsung



