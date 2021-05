5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 52

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na takie, które można pobrać za darmo. W tym tygodniu polecam aplikacje, które zaspokoiły moją ciekawość i rozwiązują pewne problemy.

Flightradar24 – Sklep Play ma coś dla fanów lotnictwa

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

W godzinach pracy większość czasu spędzam przodem do okna, więc siłą rzeczy widzę kilkanaście samolotów różnej klasy, kierujących się na zachód nad moim osiedlem. Co to za loty? Już wszystko o nich wiem. W końcu ciekawość wygrała i sięgnęłam po aplikację Flightradar24.

Po uruchomieniu Flightradar24 przywita nas mapa z oznaczonymi pozycjami samolotów różnej klasy. Ich pozycje są aktualizowane w czasie rzeczywistym dzięki nadajnikom GPS, a dla samolotów linii lotniczych można zobaczyć nie tylko przebytą trasę, ale też planowaną trasę lotu. Po dotknięciu samolotu można dowiedzieć się więcej na jego temat, przy czym niektóre informacje są dostępne tylko po opłaceniu abonamentu. Nie jest to jednak problem dla takiego amatora jak ja. Nie zabrakło pogodynki.

Flightradar24 ma też kilka bajerów. Jeden z nich to kamera AR, pozwalająca w rozszerzonej rzeczywistości oglądać samoloty znajdujące się we wskazanym kierunku. Czasami z tej funkcji korzystam, by spojrzeć przez okno. Drugi bajer to możliwość śledzenia lotu w widoku 3D nad mapą satelitarną. Za darmo można to zrobić trzy razy. Dostępny jest widok z modelem samolotu lub z kokpitu.

RainViewer – Pogoda na dziś i ostrzeżenia o opadach

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

Gdzie jest burza? Czy będzie padać? To bardzo ważne dla mnie pytania, bo w końcu jest ciepło i chciałoby się spędzić czas na zewnątrz. Tylko pogoda ostatnio jest co najmniej zaskakująca. Postanowiłam sprawdzić aplikację RainViewer, która zawiera radar opadów i ostrzeżenia o opadach dla wskazanych miejsc (aktualna pozycja lub pozycja podana ręcznie). Ponadto jest tu prognoza burz z przewidywaniami, w jakim kierunku burza będzie się przemieszczać w ciągu najbliższych 90 minut. Apka korzysta z danych radarowych z ponad tysiąca radarów pogodowych w różnych miejscach świata.

Aplikacja ma też sporo ustawień. Można zmienić wygląd warstwy radarowej, skorzystać z mapy satelitarnej, ustawić długość animacji, promień dla monitorowania powiadomień i wiele innych. Niektóre funkcje są dostępne tylko w abonamencie.

Grupa Biwakowa – Baza miejsc biwakowych i kempingów za darmo

Cena: 0 zł, brak reklam. Pobierz z Google Play

Sprawa wygląda następująco: znajomy kupił Volkswagena T6 w celach turystycznych, rozmawialiśmy o parkingach i od słowa do słowa… trafiłam na tę właśnie aplikację. Została stworzona na potrzeby społeczności Grupa Biwakowa. Jest to baza miejsc, gdzie można podjechać kamperem albo rozstawić namiot, nazbierać drewna, rozpalić ognisko, nabrać wody czy też zobaczyć coś ciekawego. Punkty na mapie są nanoszone przez członków społeczności. Co ważne, na mapie są także miejsca poza Polską. Mapę można oglądać bez logowania, konto jest potrzebne jedynie do dodawania atrakcji.

Aplikacja jest dostępna za darmo i nie ma reklam. Grupa Biwakowa utrzymuje się ze wsparcia innego typu: ma sklepik z drobiazgami jak naklejki, koszulki i kubki.

Walli – Tapety, tapetki, tapetunie

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Walli to aplikacja pozwalająca znaleźć i ustawić tapetę na telefon. Wybór obrazów w niej jest niesamowity i niektóre z nich powstały specjalnie dla tej aplikacji. Podoba mi się jednak z innego powodu – ma coś w rodzaju playlisty dla tapet. Oznacza to, że mogę dodać do playlisty serię obrazów, które najbardziej mi się podobają i będą one się zmieniać co wyznaczony czas. Korzystam z identycznego rozwiązania na komputerze i bardzo to sobie chwalę – nie lubię mieć ciągle jednej tapety na ekranie, ale też nie szaleję za losowymi obrazami.

Walli pozwala wszystko zrobić za darmo, ale abonament umożliwia pobieranie grafik bez oglądania reklam oraz udostępnia bardziej elastyczne ustawienia playlisty.

Bookby – Jak Vinted, tylko z książkami i z Polski

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Sprzedałam na Vinted trochę ubrań i niepotrzebnej elektroniki (tak, jest tam dział na gadżety), ale jest jeszcze jedna kategoria rzeczy, które mi zalegają: książki. Od lat czytam tylko e-booki, ale mimo tego nazbierało mi się całkiem sporo książek, do których na pewno już nigdy nie zajrzę. Dość wspomnieć, że razem z mieszkaniem przypadł nam w udziale niezły zestaw lektur szkolnych (Sienkiewicz, Nałkowska, Żeromski, Prus… same gwiazdy literatury, przez które za młodu nienawidziłam czytać). Odpowiedzią na ten problem może być Bookby – aplikacja z „bazarkiem” książkowym, bardzo podobna do Vinted.

Bookby to aplikacja polska. Jest dość młoda i na razie niewiele się tu dzieje, ale moim zdaniem warto spróbować. Kibicuję takim pomysłom, bo strasznie nie lubię wyrzucać rzeczy, które jeszcze komuś mogą się przydać. Po założeniu konta można wystawić książkę na sprzedaż – trzeba zrobić zdjęcie, napisać kilka słów o niej i wybrać cenę lub możliwość wymiany. Ponadto można wskazać obszar wymiany osobistej lub oznaczyć „tylko wysyłka”, jeśli wolisz paczkomat. Jest też czat, na którym można dogadać się ze sprzedawcą i umówić na wymianę. Bookby nie ma (jeszcze?) integracji z operatorem płatności ani wysyłki, więc umawiamy się między sobą.

