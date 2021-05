Samsung Galaxy A52 i A72 – smartfony na miarę roku 2021

Samsung Galaxy A52 i A72 to niedrogie smartfony o bogatej funkcjonalności. Są także jednymi z najlepszych narzędzi, by pozostać w kontakcie ze światem.

Wprowadzając na rynek serię Galaxy A, Samsung zaoferował swoim klientom smartfony niedrogie, ale wyróżniające się funkcjonalnością kojarzoną zwykle z wyższym segmentem. Zamiast ścigać się na cyferki, producent postawił na niezawodność oraz praktyczne rozwiązania. W tym duchu powstały też najnowsze smartfony producenta, Samsung Galaxy A52 5G i A72.

Dlaczego o tym piszę? Bo chyba jeszcze nigdy tego typu urządzenia nie były nam potrzebne tak bardzo jak dzisiaj. Kiedy smartfon staje się dla wielu z nas głównym sposobem kontaktu ze światem, na znaczeniu zyskują rozwiązania praktyczne i niezawodne, a właśnie te słowa najlepiej opisują odświeżoną serię Galaxy A.

Smartfon - główne okno na świat

Oczywiście ta refleksja także nie wzięła się z powietrza. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy życie większości z nas mocno się pozmieniało. W miejsce spotkań twarzą w twarz znacznie więcej czasu zaczęliśmy spędzać w sieci – czy to pracując, ucząc się albo po prostu próbując pozostać w kontakcie ze znajomymi. Jednym z najczęściej wykorzystywanych w tym celu urządzeń okazywały się nasze smartfony.

W takiej sytuacji smartfon przestaje być tylko kawałkiem elektroniki, a zaczyna być oknem na świat. Na znaczeniu zyskują natomiast funkcje, którym w przeszłości być może poświęcaliśmy mniej uwagi. Ot, chociażby obsługiwane standardy łączności bezprzewodowej. W roku 2021 dobry smartfon to taki, który zapewni stabilne połączenie podczas spotkania online, pozwoli bez problemu wymieniać się dużymi plikami lub komfortowo obejrzeć odcinek serialu. Nie brzmi to może spektakularnie, szczególnie jeśli pozostajemy w zasięgu szybkiego Wi-Fi. No ale przecież nie zawsze mamy taki komfort. Wyjazd, awaria routera – wiele rzeczy może sprawić, że będziemy odcięci od szybkiego Internetu. Ba, wiele osób o takim Internecie może co najwyżej pomarzyć. Co wtedy?

Odpowiedzią mogą okazać się smartfony z obsługą 5G, takie jak Samsung Galaxy A52 5G. Nowy standard łączności to bowiem znacznie więcej niż tylko marketingowy slogan. Dzięki 5G mamy szansę cieszyć się szybkim Internetem tam gdzie sieć 5G jest dostępna, a parametry osiągane przez takie połączenia rywalizują nawet ze światłowodem.

Dobry aparat, by uwiecznić ważne chwile

Dobry smartfon pozwoli nam jednak nie tylko pozostać w kontakcie z bliskimi – pomoże nam także dzielić się swoimi doświadczeniami i uwieczniać najważniejsze wspomnienia. Być może chcemy pokazać naszej drugiej połówce, co przygotowaliśmy sobie na obiad? Może zaczęliśmy grać na gitarze i chcemy się podzielić swoim hobby z całym światem? A może w końcu udało nam się po raz pierwszy od kilku miesięcy spotkać z grupą przyjaciół i chcemy mieć z tej okazji pamiątkę? Nic prostszego.



Fotografie wykonane smartfonem to jednak znacznie więcej, niż tylko metoda na zatrzymanie danej chwili w kadrze. Zdjęcia to sposób na wyrażenie samego siebie. Truizm? Być może, ale jest w nim ważna wskazówka, jak powinniśmy podchodzić do aparatów w smartfonach: nie liczy się liczba megapikseli, a efekt, który możemy z ich pomocą uzyskać.

Jest to kolejny obszar, gdzie nowe smartfony Samsung Galaxy A52 5G i A72 okazują się idealnym wyborem na miarę dzisiejszych czasów. Zamiast jednego aparatu mamy ich aż cztery – i to nie licząc kamerki do selfie. Główny moduł o rozdzielczości 64 MP pozwala uzyskać wysoką jakość obrazu i świetne kolory w każdych warunkach – także po zmroku. Do tego dostajemy aparat ultraszerokokątny, makro, a w przypadku modelu Galaxy A72 także tele z dwukrotnym przybliżeniem, które idealnie sprawdzi się do portretów. No i nie zapominajmy o przednim aparacie z matrycą 32 MP, którym zrobimy nie tylko pamiątkowe selfie, ale także wykorzystamy go podczas wideorozmowy.

Smartfony Samsung Galaxy A52 5G i A72 docenią także mobilni filmowcy, którzy będą mogli nagrać wideo w rozdzielczości 4K zarówno przednim, jak i tylnym aparatem. Co więcej, nie muszą przy tym rezygnować z funkcji stabilizacji obrazu. Smartfony sprawdzą się więc równie dobrze zarówno w rękach profesjonalnych vlogerów, jak i amatorów, których naszła ochota na nagranie krótkiego filmu ze spontanicznego wypadu na miasto.

No ale tak jak wcześniej wspominałem, parametry to jedno, a liczy się przede wszystkim finalny efekt. Tu przydają się dodatkowe funkcje, które znajdziemy na pokładzie smartfonów Samsung. Wśród nich znajdziemy chociażby Jedno ujęcie, które wybierze najlepsze kadry z krótkiego wideo, dzięki czemu nie musimy się martwić, że przegapimy ten najważniejszy moment. Telefon doradzi nam też, jak najlepiej wykadrować zdjęcia, dobierze najlepsze parametry obrazu w zależności od fotografowanego obiektu oraz zrobi wszystko, żeby cały proces był prosty i przyjemny. W końcu nie wszyscy jesteśmy profesjonalnymi fotografami, ale z drobną pomocą każdy z nas może robić świetne zdjęcia.

Mocna bateria, wodoszczelność i porządne wykonanie - gwarancja niezawodności

Porządny smartfon powinien być także niezawodny. Wydajny akumulator, wytrzymała obudowa – te rzeczy nie tracą na znaczeniu. Może jednak warto pójść o krok dalej? Najnowsze smartfony Samsung Galaxy A52 5G i A72 poza mocnymi bateriami i solidną konstrukcją mają jeszcze jeden ważny atut – wodoszczelność potwierdzoną certyfikatem IP67. Wbrew pozorom wcale nie trzeba regularnie jeździć na kajaki, żeby to docenić. Wiosenna ulewa? Wywrócona szklanka? W takich sytuacjach uszczelniona obudowa robi gigantyczną różnicę.



W czasach, kiedy smartfon jest dla nas bardziej istotny, niż kiedykolwiek, urządzenia z nowej serii Galaxy A okazują się świetnym wyborem. Dzięki nim nie tylko mamy gwarancję, że zawsze pozostaniemy w kontakcie ze światem i z bliskimi – będzie to także łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. No i nie zrujnują nam kieszeni.

