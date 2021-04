Nokia: w naszych stacjach bazowych 5G o połowę zredukujemy zużycie energii

Nokia ogłosiła, że w swojej stacji bazowej AirScale 5G mMIMO ograniczy zużycie energii średnio o 50 procent, co uda się zrealizować do roku 2023. To kolejny gracz rynku telekomunikacyjnego, który deklaruje ekologiczne podejście do sieci. Wcześniej podobne obietnice padły ze strony operatorów.