Francja: 5G w paśmie 3,5 GHz nie szkodzi zdrowiu, można budować

Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa Higieny Pracy (ANSES) opublikowała raport, w którym stwierdza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do wdrożenia 5G w paśmie częstotliwości 3,5 GHz. Naukowcy agencji uważają, że zgromadzone do tej pory badania nie dają podstaw do twierdzeń o możliwym szkodliwym wpływie technologii na ludzi i środowisko – podaje serwis Cyfryzacja KPRM.

W październiku 2020 roku rząd Francji umożliwił czterem operatorom uruchomienie usług 5G w paśmie 3,5 GHz. Wcześniej wdrożenie nowej technologii odbywało się w zakresie 700 MHz – 2,1 GHz, a więc w tych pasmach częstotliwości, które były typowo wykorzystywane w standardach 2G, 3G i 4G.

Mimo badań na działających już antenach 5G ANSES doszła do wniosku, że zebrane do tej pory dane mogą być niereprezentatywne. Dlatego naukowcy agencji przeprowadzili dodatkowe badania w celu ustalenia, czy ekspozycja na nową technologię może nas narazić na różnego rodzaju skutki biologiczne.

Specjaliści z ANSES przedłożyli raport, w którym stwierdzają, iż nie ma dowodów naukowych uzasadniających twierdzenia, że nowa technologia zagraża ludziom i środowisku naturalnemu. Do podobnych konkluzji doszła inna francuska agencja – Krajowa Agencja ds. Częstotliwości (ANFR).

We Francji powstanie też 5G w paśmie 26 GHz

Francuski rząd planuje również uruchomienie standardu 5G w paśmie 26 GHz. Przed przekazaniem operatorom tej częstotliwości przeprowadzone zostały restrykcyjne badania w rozszerzonym paśmie częstotliwości – od 18 GHz do 100 GHz. Miało to na celu rozwianie wątpliwości czy również w tym zakresie istnieją jakiekolwiek powody do obaw.

ANSES stwierdziła, iż głębokość wnikania fal w tym zakresie częstotliwości jest podobna. Badano głównie wpływ PEM na skórę, oczy, błony śluzowe, ośrodkowy układ nerwowy i komórki z różnych tkanek ludzkich lub zwierzęcych (skóry, neuronów, rogówki itp.).

ANSES starała się ocenić prawdopodobną ekspozycję w paśmie 26 GHz. Francuscy naukowcy stwierdzili, że ta częstotliwość różni się od innych pasm znacznie mniejszą głębokością wnikania fal w ciało, rzędu milimetra. W konsekwencji implikuje to niskie poziomy ekspozycji na pole elektromagnetyczne emitowane przez anteny 5G. Jednak agencja nie poprzestaje na tym i stwierdza, iż potrzebne są dalsze badania w celu definitywnego rozstrzygnięcia, czy działanie 5G w paśmie 26 GHz może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia.

We Francji, w odniesieniu do stacji bazowych telefonii komórkowej, w miejscach stałego zamieszkania, obowiązuje wymaganie dotyczące norm PEM zakładające nieprzekraczalny poziom natężenia tzw. pola równoważnego 900 MHz, który wynosi 5 V/m.

