Rumunia wykluczy Huawei i Chiny z 5G, rząd w Bukareszcie przyjął ustawę

Centrowy rząd Rumunii zatwierdził ustawę, która wyklucza Chiny, a w szczególności firmę Huawei z udziału w budowie sieci 5G. Tym samym kraj ten przyjął punkt widzenia Stanów Zjednoczonych, wcześniej określony w memorandum podpisanym w 2019 roku.

Chociaż wewnętrzny układ sił w Stanach Zjednoczonych zmienił się po ostatnich wyborach prezydenckich, to polityka zagraniczna USA w kluczowych obszarach zachowuje ciągłość. Dotyczy to także podejścia do ekspansji Huaweia na rynku 5G.

Rumunia w sierpniu 2019 roku podpisała z USA memorandum o współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Pod naciskiem administracji Donalda Trumpa Bukareszt przyjął strategię dotyczącą budowy sieci 5G, która miała wprowadzić bardziej restrykcyjne zasady oceny dostawców infrastruktury 5G. Porozumienie to odczytywane było jako pierwszy krok do wykluczenia z rynku chińskich firm, zwłaszcza Huawei.

W 2019 roku przedstawiciele Donalda Trumpa podczas licznych spotkań na szczycie nakłaniali rządy sojuszniczych państw do przyjęcia restrykcyjnej polityki wobec Chin. Taką deklarację we wrześniu 2019 roku podpisał też polski premier Mateusz Morawiecki i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. U nas kwestia zbanowania Huaweia wciąż pozostaje przedmiotem dyskusji, za to Rumunia wykonała kolejny krok – przyjęła projekt wykluczający Chiny z budowy 5G.

Rząd właśnie zatwierdził projekt ustawy o pierwszorzędnym znaczeniu dla Rumunii, przypieczętowującej memorandum z 2019 r., które podpisano w Waszyngtonie. Oznacza to, że Chiny oraz Huawei zostaną wyłączone z jakiegokolwiek partnerstwa z państwem rumuńskim dotyczącego sieci 5G

- powiedział Pavel Popescu z rządzącej Partii Narodowo-Liberalnej, autor projektu ustawy.

Przyjęty przez rząd Florina Cîțu projekt ustawy zakłada, że dostawca technologii dla sieci 5G nie może być w żadnym stopniu kontrolowany przez rząd innego państwa. Musi także mieć całkowicie przejrzystą strukturę właścicielską i podlegać prawodawstwu, które wymusza przejrzyste praktyki korporacyjne. Ten zapis jest wyraźnie wymierzony w Huaweia – firma jest oskarżana przez USA o powiązania z rządem w Pekinie, chińską partą komunistyczną i wywiadem tego państwa.

Huawei przy każdej okazji zaprzecza takim powiązaniom, o czym ma między innymi świadczyć rozproszony akcjonariat, formalnie niezwiązanych z rządem Chin. Rumuńska ustawa została jednak tak skonstruowana, że niezależnie od swoich powiązań, Huawei i tak zostanie wykluczony. Dla firmy kłopotliwy będzie już chociażby wymóg prawnego uregulowania praktyk korporacyjnych, jakie narzuci nowe rumuńskie prawo.

Projekt przyjęty przez rząd Rumunii trafi teraz pod obrady parlamentu, jednak wiele wskazuje na to, że nie będzie problemów z jego ostatecznym przyjęciem i wprowadzeniem w życie.

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Reuters, Euroactiv.pl