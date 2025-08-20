Sprzęt

Nowy lokalizator GPS dla psów i kotów. Bez abonamentu i ukrytych opłat

Opiekunowie psów i kotów często przeżywają stres, gdy ich pupil niespodziewanie ucieknie lub zniknie z oczu. Z pomocą przychodzi nowy lokalizator notiOne GPS pet. To pierwsze w Polsce urządzenie tego typu bez abonamentu i dodatkowych opłat.

Prosty sposób na spokój właściciela

NotiOne GPS pet zadebiutował 18 sierpnia 2025 roku i jest dostępny w dwóch wersjach – BASIC i PLUS. Wystarczy go włączyć, przypiąć do obroży i uruchomić darmową aplikację w telefonie. Od tego momentu można śledzić swojego pupila w czasie rzeczywistym, z dokładnością do 5 metrów.

Producent podkreśla, że urządzenie ma działać przede wszystkim prosto i niezawodnie. Wersja BASIC oferuje lokalizację co 5 minut, historię pozycji do 30 dni i działanie w jednym kraju. Droższy wariant PLUS pozwala na dokładniejsze śledzenie – nawet co 10 sekund, do tego zapisuje historię do 90 dni i działa bez ograniczeń w całej Europie.

Lekki i odporny gadżet

Lokalizator korzysta z technologii LTE/GPRS i ma wbudowaną kartę SIM. W środku znalazł się akumulator 700 mAh, który wystarcza na około 5 dni pracy na jednym ładowaniu. Urządzenie jest niewielkie i lekkie – waży 35 gramów, więc nie obciąża obroży i nie ogranicza zwierzaka.

Wersja PLUS wyróżnia się także wodoodporną i wstrząsoodporną obudową oraz gumową opaską mocującą. Dzięki temu sprawdzi się nawet w trudnych warunkach i podczas aktywności w terenie.

Dostępność i cena

NotiOne GPS pet można kupić w Polsce w cenie 399 zł za wersję BASIC lub 599 zł za wersję PLUS. Lokalizator nie wymaga abonamentu czy umów, nie generuje też dodatkowych kosztów.

