AMD kończy z tańszymi płytami głównymi. Pora na przesiadkę

AMD zakończyło podobno produkcję i dostawy chipsetu B650, co oznacza koniec jednej z najpopularniejszych platform z gniazdem AM5. Producenci płyt głównych nie mogą już zamawiać tego układu i otrzymali zalecenie, by w pełni przejść na nowsze rozwiązanie, czyli B850.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tegoroczny chipset to gwarancja wsparcia PCIe 5.0

Według informacji opublikowanych przez Channel Gate, dostawcy skupiają się obecnie na wyprzedaży istniejących zapasów, które powinny skończyć się do października 2025. Trzeba jednak pamiętać, że w sklepach dostępność zapewne będzie dłuższa - zależnie od konkretnego rynku.

Chipsety B650 i B650E zadebiutowały w październiku 2022 roku jako tańsza propozycja, stworzona z myślą o PC z średniego segmentu. Firmy takie jak ASUS, ASRock, GIGABYTE czy MSI startowały z pułapu około 125-150 dolarów, ale z czasem spadło to do 100 dolarów - w Polsce aktualnie najtańsze modele kosztują mniej więcej 359-399 złotych.

Na początku tego roku na rynek trafiły układy B850 oraz B840. Większość specyfikacji pozostaje identyczna, acz nowsze płyty główne mają dwie zalety. O ile w przypadku B650 obsługa PCI Express 5.0 dla SSD była opcjonalna, tak dla B850 jest już wymagana. Często mowa również o lepszych ścieżkach i obsłudze szybszych modułów RAM.