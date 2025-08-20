Intel traci specjalistów. Korzysta na tym konkurencja

Intel przechodzi obecnie poważne zmiany. Po objęciu stanowiska prezesa przez Lip-Bu Tana firma zrezygnowała z szeregu projektów, które według poprzedniego CEO, Pata Gelsingera, miały kluczowe znaczenie dla długoterminowego rozwoju. Wśród porzuconych inicjatyw znalazły się m.in. zaawansowane prace nad podłożami szklanymi, co ma świadczyć o zrezygnowaniu przez Niebieskich z długofalowej wizji technologicznej.

Decyzje nowego CEO wydają się być wyjątkowo krótkowzroczne

Zmiany te pociągnęły za sobą konsekwencje kadrowe. Jak donoszą południowokoreańskie media, Intel zmaga się z odpływem ekspertów i wysoko wykwalifikowanych inżynierów, którzy coraz częściej wybierają konkurencję, w tym przede wszystkim Samsunga. Czebol intensywnie rozwija swój dział foundry i poszukuje specjalistów z doświadczeniem.

Lip-Bu Tan podkreśla, że w amerykańskiej firmie nie ma już miejsca na "czeki in blanco" i wszystkie projekty muszą wykazywać realny potencjał zwrotu z inwestycji. Oznacza to rezygnację z kosztownych inicjatyw badawczo-rozwojowych, które nie przynosiły wymiernych efektów.