Intel traci specjalistów. Korzysta na tym konkurencja

Dotychczasowy lider na rynku procesorów komputerowych oraz jeden z czołowych producentów półprzewodników radzi sobie coraz gorzej.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:24
0
Intel przechodzi obecnie poważne zmiany. Po objęciu stanowiska prezesa przez Lip-Bu Tana firma zrezygnowała z szeregu projektów, które według poprzedniego CEO, Pata Gelsingera, miały kluczowe znaczenie dla długoterminowego rozwoju. Wśród porzuconych inicjatyw znalazły się m.in. zaawansowane prace nad podłożami szklanymi, co ma świadczyć o zrezygnowaniu przez Niebieskich z długofalowej wizji technologicznej.

Decyzje nowego CEO wydają się być wyjątkowo krótkowzroczne

Zmiany te pociągnęły za sobą konsekwencje kadrowe. Jak donoszą południowokoreańskie media, Intel zmaga się z odpływem ekspertów i wysoko wykwalifikowanych inżynierów, którzy coraz częściej wybierają konkurencję, w tym przede wszystkim Samsunga. Czebol intensywnie rozwija swój dział foundry i poszukuje specjalistów z doświadczeniem.

Lip-Bu Tan podkreśla, że w amerykańskiej firmie nie ma już miejsca na "czeki in blanco" i wszystkie projekty muszą wykazywać realny potencjał zwrotu z inwestycji. Oznacza to rezygnację z kosztownych inicjatyw badawczo-rozwojowych, które nie przynosiły wymiernych efektów.

Nie da się nie zauważyć, że obecne decyzje Intela mają przede wszystkim zwiększyć wartość dla akcjonariuszy i poprawić kondycję finansową spółki. Jednak to może być bardzo krótkowzroczne działanie, które znacząco obniżą pozycję firmy na rynku półprzewodników. Realnie będzie to można ocenić dopiero za kilka lat, zwłaszcza, że proces opracowywania nowych litografii czy procesorów zajmuje sporo czasu.

Image
telepolis
Intel procesor samsung usa produkcja układów półprzewodnikowych Stany Zjednoczone CPU produkcja układów scalonych
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Chosun Ilbo, Wccftech, oprac. własne