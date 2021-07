Środa z Mój Orange: pół roku darmowego oglądania wideo. 120 zł w kieszeni

Akcja „Środy z Mój Orange” trwa – co tydzień operator rozdaje bonusy dla swoich klientów abonamentowych. Tym razem jest to usługa Video Pass za darmo na sześć miesięcy.

W akcji „Środy z Mój Orange” przewidziane są zawsze dwie nagrody – dodatkowa, dla tych, którzy wciąż mają aktywny poprzedni bonus oraz główna. Dodatkową jest zazwyczaj 5 GB darmowego internatu, natomiast główna nagroda jest zawsze unikatowa. Teraz jest nią Video Pass za 0 zł na 6 miesięcy.

Zobacz: Darmowe GB w Orange Flex. Aplikacja została zintegrowana z HMS

Dzięki usłudze Video Pass można oglądać filmy, seriale i wideo z YouTube’a nie obawiając się, że wyczerpie się pakiet gigabajtów. Usługa Video Pass w Orange obejmuje następujące serwisy: HBO GO, Netflix, YouTube, CANAL+, TVP Sport, Player, CDA Premium, Orange TV GO, IPLA, VOD.pl, TVP VOD, Stream TVP, WP Pilot, TVP Info oraz Poland In. Z usługi można korzystać tylko na terenie Polski, stosując do tego zarówno aplikację, jak i stronę internetową wybranego serwisu.

Kolejna środa z #MójOrange. Tym razem w aplikacji, jako niespodziankę znajdziecie #VideoPass na 6 miesięcy za darmo. Warto skorzystać. pic.twitter.com/eY18WkVg6Z — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) July 14, 2021

Gdy minie promocyjny, darmowy dostęp do Video Pass przez 6 miesięcy, usługa będzie kosztować 20 zł miesięcznie. W każdej chwili można ją jednak wyłączyć.

Przypominamy, że z benefitów akcji „Środy z Mój Orange” mogą skorzystać klienci planów abonamentowych Orange i pakietów Orange Love, za to korzyści te nie są dostępne dla posiadaczy numerów na kartę.

Zobacz: TikTok rozdaje darmowe subskrypcje Spotify Premium

Prezent można odebrać po zalogowaniu się do aplikacji Mój Orange z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła. Należy wejść w zakładkę „Dla Ciebie”, gdzie pojawi się opis oferty – by ją otrzymać, wystarczy tylko kliknąć odpowiedni przycisk i potwierdzić chęć odbioru. Prezent można zgarnąć do przyszłego wtorku 20 lipca.

Jeżeli zamiast usługi Video Pass widoczny jest tylko pakiet 5 GB darmowego internetu, oznacza to, że dla danego numeru wciąż aktywny jest prezent sprzed tygodnia. Inne wytłumaczenie jest takie, że użytkownik nie ma planu taryfowego, który obsługuje Video Pass.

Zobacz: T-Mobile daje Xiaomi Mi Smart Band 5 w prezencie

Zobacz: Plush: nowe plany abonamentowe, więcej 5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Orange Polska