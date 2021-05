Orange: Open’er Festival przeniesiony na 2022 rok, w tym będzie za to Open’er Park

Po przełożeniu na przyszły rok imprezy Orange Warsaw Festival nie dziwi podobna decyzja dotycząca festiwalu Open’er. Pomarańczowy operator jako główny organizator imprezy poinformował o przeniesieniu wydarzenia na 2022 rok.

W marcu zapadła decyzja o przeniesieniu imprezy Orange Warsaw Festival na przyszły rok. Nie dziwi więc, że taki sam los spotkał Open’er Festival Powered by Orange.

Jak poinformował Orange, z oczywistych powodów krajowych i międzynarodowych, w czasie wychodzenia z pandemii COVID-19, nie będzie możliwe zorganizowanie Open’era. Festiwal zostaje przeniesiony na 2022 rok.

Organizator obiecuje, że przyszłoroczny Open’er Festival Powered by Orange będzie wypełniony muzyką, kulturą, sztuką, rozrywką i zabawą w miejscu, formule i przestrzeni, które fani imprezy dobrze znają już od 20 lat.

Open’er Festival odbędzie się w dniach 29 czerwca – 02 lipca 2022 roku na Lotnisku Gdynia-Kosakowo. Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność w 2022 roku. Wystartowała również sprzedaż nowych.

W dużej części lista występujących artystów pozostanie aktualna na festiwalu również w przyszłym roku. Już teraz swój udział potwierdzili Twenty One Pilots, Destroyer, Badbadnotgood, Michael Kiwanuka oraz Seasick Steve. Przestrzeń Open’era 2022 wypełni również muzyka nowych artystów. Orange przekonuje, że przyszły rok festiwalowy będzie rekordowy pod wieloma względami.

Żeby jednak choć trochę wypełnić powstałą pustkę. Orange w wakacje zaprasza do Gdyni. W ciągu kilku tygodni będzie tam otwarty Open’er Park Powered by Orange, całkiem wydarzenia. Open'er Park to projekt jednorazowy, gdzie będzie obecna muzyka, teatr, sztuki wizualne, kino, a także przestrzeń na relaks – Open’erowa plaża. Więcej szczegółów operator poda już niedługo.

