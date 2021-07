T-Mobile będzie uruchamiać 120 nowych stacji 5G tygodniowo, by szybko zwiększyć zasięg

T-Mobile ruszył z nowym projektem, nad którym operator intensywnie pracował w ostatnich tygodniach. Magentowi chcą uruchamiać 120 nowych stacji 5G tygodniowo, by szybko zwiększyć zasięg 5G.

– zapowiada operator na Twitterze.

Klienci T-Mobile mają uzyskać najlepszą jakość i najlepszą łączność – to motto przyświeca naszym dzisiejszym działaniom i tak pozostanie. Wierzymy, że w 2021 roku i później, dynamiczny rozwój naszej sieci 5G umożliwi naszym klientom utrzymywanie kontaktu ze znajomymi i rodzinami, ale także rozwój ich firm, rozrywkę, dostęp do informacji, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej. Dziś zrobiliśmy kolejny krok w tej podróży. Ogłosiliśmy kolejny etap rozwoju naszej sieci: plan uruchomienia ponad 120 stacji bazowych 5G tygodniowo od początku lipca