T-Mobile i Heyah na kartę: koniec usługi „Masz złotówkę – masz no limit na wszystko i do wszystkich”

T-Mobile zapowiedział koniec świadczenia usług zapisanych w promocji Bezpłatne Startery T‑Mobile na kartę zamawiane w Internecie – edycja limitowana w swoich ofertach na kartę (dotyczy również Heyah). Jedna z nich pozwalała za złotówkę przez 30 dni korzystać z nielimitowanych połączeń, SMS-ów, MMS-ów na krajowe numery oraz transmisji danych w Polsce.

T-Mobile opublikował ogłoszenia mówiące o zakończeniu 1 października 2021 roku świadczenia usług określonych w regulaminie oferty promocyjnej „Bezpłatne Startery T‑Mobile na kartę zamawiane w Internecie – edycja limitowana”:

„Nielimitowane rozmowy, SMS-y i pakiet Internetu” (wersja 7 dni za 7 zł),

„Nielimitowane rozmowy, SMS-y i pakiet Internetu” (wersja 30 dni za 30 zł),

„Masz złotówkę – masz no limit na wszystko i do wszystkich”,

„Rozmowy do wszystkich za darmo po doładowaniach”,

„10 GB gratis! Co tydzień i na tydzień”.

oraz w regulaminie promocji „Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie – edycja limitowana”:

„Nielimitowane rozmowy, SMS-y i pakiet Internetu” (wersja 1 dzień za 1 zł),

„Nielimitowane rozmowy, SMS-y i pakiet Internetu” (wersja 7 dni za 7 zł),

„Masz złotówkę – masz no limit na wszystko i do wszystkich”,

„Rozmowy do wszystkich za darmo po doładowaniach”,

„10 GB gratis! Co tydzień i na tydzień”.

Użytkownicy T-Mobile na kartę oraz Heyah na kartę, którzy do 30 września tego roku włącznie aktywują jedną z wymienionych powyżej opcji usługowych w ramach wskazanych promocji lub usługi odnowiły się do tego dnia, będą mogli z nich korzystać do końca cyklu przewidzianego dla danej usługi. Po upływie okresu promocyjnego opłaty za usługi będą naliczane zgodnie z obowiązującym użytkownika cennikiem posiadanej taryfy.

T-Mobile przypomina jednocześnie, że w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.

Na temat nadchodzących zmian, w tym przede wszystkim wyłączeniu usługi „Masz złotówkę – masz no limit na wszystko i do wszystkich”, porozmawiacie na naszym Forum, w tym temacie.

Źródło zdjęć: Robin Worrall / Unsplash

Źródło tekstu: T-Mobile