Oppo i Huawei w ofercie tygodnia Orange. Zaoszczędzić można do 350 zł

Ruszyła kolejna oferta tygodnia w sieci Orange. Tym razem w niższej cenie można kupić smartfon Oppo Reno5 Z 5G oraz zegarek Huawei Watch 3 Active eSIM.

Oppo Reno5 Z 5G taniej nawet o 350 zł

Oppo Reno5 Z 5G to smartfon wyposażony w 6,43-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FullHD+ oraz zestaw pięciu aparatów fotograficznych (cztery z tyłu i jeden z przodu), z głównym o rozdzielczości 48 Mpix na czele. Urządzenie jest napędzane chipsetem MediaTek Dimensity 800U, który współpracuje z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4310 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem ColorOS 11.1.

Zobacz: Oppo prezentuje kolejną generację aparatu ukrytego pod ekranem

Zobacz: Oppo A93s 5G – premiera budżetowego 5G. Tak, jeszcze jednego…

W ofercie tygodnia Orange smartfon Oppo Reno5 Z 5G można kupić:

z abonamentem komórkowym: na przykład w abonamencie 50 zł (z rabatami) za telefon zapłacimy 799 zł na start i 24 raty po 26 zł (razem 1423 zł, o 240 zł taniej niż zwykle),

w ofercie Orange Love: w przypadku abonamentu 79,99 zł (z rabatami) za telefon zapłacimy 0 zł na start i 24 raty po 59 zł (razem 1416 zł, o 240 zł taniej niż zwykle),

w ofercie bez abonamentu: telefon kupimy w 20 ratach po 72,45 zł (razem 1449 zł, o 350 zł taniej niż zwykle).

Huawei Watch 3 Active taniej nawet o 120 zł

Do oferty tygodnia Orange trafił również smartwatch Huawei Watch 3 Active. Został on wyposażony w okrągły wyświetlacz AMOLED o rozmiarze 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli oraz szereg czujników, takich jak żyroskop, akcelerometr, czujnik geomagnetyczny, pulsometr optyczny, czujnik oświetlenia, barometr i czujnik temperatury. Urządzenie ma kopertę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz jest odporne na działanie wody (do 5 atmosfer). Do dyspozycji użytkownika jest tu łączność LTE (z eSIM), Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth i NFC. Jest również odbiornik satelitarny GPS + GLONASS + Galileo + Beidou. Do tego 2 GB RAM-u i 16 GB pamięci masowej. A to wszystko jest zasilane baterią, która pozwala nawet na 14 dni pracy w trybie ultra (dane producenta).

Zobacz: Huawei Watch 3: Luksusowe zegarki z Harmony OS już w Polsce

Zobacz: Huawei Watch 3 Pro, tytanowy smart zegarek premium. Co poszło nie tak?

W ofercie tygodnia Orange smartwatch Huawei Watch 3 Active można kupić:

z abonamentem komórkowym: w abonamencie 50 zł (z rabatami) za zegarek zapłacimy 799 zł na start i 24 raty po 36 zł (razem 1663 zł, o 120 zł taniej niż zwykle),

w ofercie Orange Love: w abonamencie 79,99 zł (z rabatami) za zegarek zapłacimy 0 zł na start i 24 raty po 66 zł (razem 1584 zł, o 120 zł taniej niż zwykle),

w ofercie bez abonamentu: zegarek kupimy w 20 ratach po 79,95 zł (razem 1559 zł, o 100 zł taniej niż zwykle).

Zobacz: Orange Love: większe paczki GB i więcej kanałów telewizji

Zobacz: Orange zmienia zasady. Rabat za e-faktury tylko dzięki „Mój Orange”

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo, Huawei

Źródło tekstu: Orange