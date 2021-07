Oppo A93s 5G – premiera budżetowego 5G. Tak, jeszcze jednego…

Firma Oppo zaprezentowała nowy „tani smartfon” z 5G, czyli model A93s 5G. Jest to konstrukcja zbliżona do modelu znanego już z rynku. Główna różnica to inny chipset.

W styczniu Oppo zaprezentowało telefon Oppo A93 5G, który jest jednym z ciekawszych modeli zaliczanych do „tanich smartfonów 5G”, czyli budżetowych urządzeń z 5G kosztujących w Polsce 1000-1200 zł. Oppo A93 5G nie dotarł jeszcze do Polski, u nas sprzedawany jest za to bardzo do niego podobny Oppo A54 5G. Dzisiejsza nowość to jeszcze inna wersja podobnej konstrukcji.

Oppo A93s 5G to smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i odświeżaniu 90 Hz. W lewym górnym rogu ekranu znajduje się wycięcie na aparat selfie 8 Mpix (f/2,0).

Z tyłu znalazł się z kolei główny aparat 48 Mpix (f/1,8), któremu towarzyszą dwa aparaty 2 Mpix z przysłoną f/2,4 – jeden do makro, drugi czujnik głębi. Identyczne połączenie znajdziemy w podstawowym modelu, z tą różnicą, że wyspa aparatów ma inne rozmieszczenie elementów. Maksymalna rozdzielczość nagrywania wideo to 1080p.

Najważniejszą różnica między starym a nowym modelem jest wykorzystany chipset. W Oppo A93 5G był to Snapdragon 480, gdy z kolei w Oppo A93s 5G znalazł się MediaTek Dimensity 700, również z wbudowanym modemem 5G. Zmiana może wydawać się niezbyt korzystna, zważywszy, że to niezbyt uwielbiany MediaTek, jednak jest to chipset w nieco nowszym procesie technologicznym (8 nm vs. 7 nm), a do tego można mieć nadzieję, że telefon będzie trochę tańszy.

W specyfikacji znajdziemy także Wi-Fi ac, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1, NFC, USB typu C, czytnik linii papilarnych i wyjście audio 3,5 mm.

W dniu rynkowej premiery Oppo A93s 5G ma być dostępny w wariancie z 8 GB RAM i 256 GB pamięci UFS 2.1. Zgodnie z ostatnimi trendami, będzie można jeszcze wydzielić część pamięci wewnętrznej jako wirtualny RAM o wielkości 5 GB. Baterię o pojemności 5000 mAh można naładować z mocą 18 W, w zestawie znajdzie się odpowiednia do tego ładowarka 9V/2A. Całością zarządzać ma Android 11 z interfejsem ColorOS 11.

30 lipca Oppo A93s 5G wchodzi do sprzedaży w Chinach. Wariant 8/256 GB wyceniony został tam na 1999 juanów, czyli 1200 zł.

