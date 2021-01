Oppo A93 5G oficjalnie: ekran 90 Hz, Snapdragon 480, aparat 48 Mpix

Firma Oppo oficjalnie zaprezentowała w Chinach swój nowy smartfon Oppo A93 5G. To model ze średniej półki, dostępny za przystępną cenę, a jego ciekawą cechą jest wykorzystanie nowego układu Qualcomma – Snapdragon 480, zamiast jednostki MediaTeka.

MediaTek zdominował rynek tanich telefonów z 5G, wprowadzając do swego portfolio kilka wariantów układu Dimensity. Z procesorów tej firmy korzystało już też Oppo, ale tym razem producent zdecydował się na jednostkę Qualcomma – nowego, zaprezentowanego na początku stycznia Snapdragona 480. Dla wielu potencjalnych nabywców będzie to duży atut, bo MediaTek nie należy do najbardziej lubianych producentów, chociażby ze względu na swoją politykę dotyczącą aktualizacji systemowych.

Zobacz: Qualcomm rzucił wyzwanie MediaTekowi. Oto Snapdragon 480, tani układ SoC z modemem 5G

Oppo A93 5G – najważniejsze dane

Snapdragon 480 (8 nm, 4x Cortex-A76 do 2 GHz, 4x Cortex-A55 do 1,8 GHz) w Oppo A93 5G otrzymał do pomocy 8 GB pamięci RAM, natomiast pamięć wewnętrzna to do wyboru 128 lub 256 GB. Można też zamontować kartę microSD.

Dzięki wykorzystaniu zintegrowanego modemu Snapdragon X51 5G nowy smartfon Oppo będzie działał w 5G w falach milimetrowych oraz zakresach do 6 GHz, jest więc przygotowany na pełne spektrum nowej sieci. W specyfikacji znajdziemy także Dual SIM, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB C, wyjście audio 3,5 mm oraz boczny czytnik linii papilarnych

Zastosowany w Oppo A93 5G ekran LTPS LCD ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość Full HD+ i proporcje 20:9. Wyróżnia się wysokim odświeżaniem ekranu 90 Hz, pokryciem przestrzeni barwnej DCI-P3 i ma wycięcie na aparat selfie 8 Mpix.

Zobacz: Styczniowe promocje Oppo: Telefony Reno4 oraz zegarek taniej nawet o 300 zł

Z tyłu natomiast znajduje się główny aparat 48 Mpix (f/1,7), któremu towarzyszy czujnik głębi 2 Mpix oraz aparat makro 2 Mpix.

Baterię o pojemności 5000 mAh będzie można szybko zasilić ładowarką 18 W. Wszystkim, zarządza system ColorOS 11.1 bazujący na Androidzie 11.

Oppo A93 5G w wersja 8 GB + 256 GB został wyceniony na 1999 juanów (ok. 1156 zł). Cena modelu 8 GB + 128 GB nie jest jeszcze ujawniona, podobnie jak plany dostępności na innych rynkach niż Chiny.

Zobacz: Oppo Find X3 Pro 5G: tak wygląda nadchodzący flagowiec. Trochę jak iPhone

Zobacz: Oppo Reno4 Z 5G - rozsądna opcja z łącznością 5G

