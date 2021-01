Oppo Find X3 Pro 5G: tak wygląda nadchodzący flagowiec. Trochę jak iPhone

Oppo Find X3 Pro 5G to jeden z nowych flagowców chińskiej marki, którego premiera zbliża się coraz większymi krokami. Specyfikacja telefonu częściowo była już znana wcześniej, jednak wygląd pozostawała tajemnicą. Aż do teraz. W sieci pojawiły się rendery, zdradzające kształt obudowy nowego flagowca Oppo oraz wygląd jego aparatu.

Grafiki przedstawiające wygląd Oppo Find X3 Pro 5G ujawnił Evan Blass, więc są to materiały raczej wiarygodne. Widoczny na renderach niesymetryczny układ czterech aparatów umieszczonych w lewym górnym rogu tyłu obudowy zdradza wyraźną inspirację najnowszymi iPhone’ami, ale nie jest to też stuprocentowa kopia. Moduł aparatu w Oppo Find X3 Pro 5G wyraźnie wystaje, ale ma też lekkie zaoblenia i nie ma tam tak ostrych krawędzi, jak u Apple. W module foto widać też doświetlenie LED oraz otwór mikrofonu do nagrywania wideo.

Z wcześniejszych informacji wynika, że główny aparat w Oppo Find X3 Pro 5G ma rozdzielczość 50 Mpix (matryca Sony IMX766), towarzyszy ma drugi aparat z matrycą o takiej samej rozdzielczości, ale z obiektywem szerokokątnym. Trzeci aparat to połączenie matrycy 13 Mpix z teleobiektywem, zapewniającym zoom optyczny 2x, a całość uzupełnia aparat do zdjęć makro 3 Mpix. Oppo Find X3 Pro 5G ma ponadto pozwolić na nagrywanie 10-bitowego wideo 4K.

Obudowa Oppo Find X3 Pro 5G jest zaokrąglona na brzegach, a przedni panel niemal w całości wypełnia duży ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala o rozdzielczości 1440p z odświeżaniem 120 Hz i pełnym wsparciem dla wideo 10-bit.

Pod obudową kryje się układ Snapdragon 888, a energię do pracy ma dostarczyć akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC 2.0 65 W oraz szybkim bezprzewodowym 30 W VOOC Air.

Oppo Find X3 Pro 5G powinien zadebiutować pod koniec marca lub na początku kwietnia i będą mu towarzyszyć modele Oppo Find X3, Oppo Find X3 Neo i Find X3 Lite. Ten ostatni to przebrandowany Oppo Reno5 5G, dostępny na rynku chińskim.

