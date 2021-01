Qualcomm rzucił wyzwanie MediaTekowi. Oto Snapdragon 480, tani układ SoC z modemem 5G

MediaTek wyraźnie zdominował rynek tanich układów SoC z wbudowanym modemem 5G, a po jego układy sięga coraz więcej producentów. Qualcomm ma już na to odpowiedź – nowy układ Snapdragon 480 z 5G.

Seria procesorów MediaTek Dimensity okazała się sporym sukcesem dzięki niewygórowanej cenie i wsparciu dla 5G w każdym z oferowanych modeli. Qualcomm też szedł w tym kierunku, jednak przede wszystkim koncentrował się wokół SoC nieco wyższej klasy, jak Snapdragon 750G. Zaprezentowany dziś Snapdragon 480 to przedstawiciel najprostszej linii procesorów amerykańskiej firmy, przeznaczony do najtańszych smartfonów 5G.

Snapdragon 480 – najważniejsze dane

Nowy układ Qualcomma zbudowany jest w litografii 8 nm i bazuje na ośmiu rdzeniach Kryo 460: czterech Cortex-A76 taktowaniu do 2 GHz i czterech Cortex-A55 do 1,8 GHz. Za grafikę odpowiada Adreno 619 – ten sam GPU, który znajdziemy w znacznie wyżej pozycjonowanym Snapdragonie 750G. Według producenta nowy układ jest dwa razy bardziej wydajny niż zaprezentowany stosunkowo niedawno inny przedstawiciel rodziny – Snapdragon 460. Pracę układu wspiera też procesor pomocniczy Hexagon 686, który ma przyspieszać pracę CPU i GPU, a także zwiększa o 70% wydajność w obliczeniach AI. Nowy Snapdragon będzie współpracował z pamięcią RAM w standardzie LPDDR4X do 2133 MHz oraz pamięcią UFS 2.2.

Snapdragon 480 zintegrowany jest z modemem Snapdragon X51 5G, który obsługuje zakresy milimetrowe (mmWave) oraz pasma do 6 GHz, zarówno w trybie SA, jak i NSA. Wspiera też technologię 5G FDD i dynamiczne udostępnianie pasma DSS.

Zaletą nowego układu jest również podsystem Qualcomm FastConnect 6200, dzięki któremu Snapdragon 480 oferuje Wi-Fi 2x2 (podwójne anteny Wi-Fi) z zestawem kluczowych funkcji Wi-Fi 6 (tzw. Wi-Fi 6 Ready). Łączenie z akcesoriami umożliwia Bluetooth 5.1 z aptX.

Przetwarzanie obrazu wspiera dodatkowo procesor ISP Spectra 345, pozwalający na jednoczesną pracę trzech aparatów o rozdzielczości 13 Mpix lub kamer 720p. W standardowym trybie układ zapewni współdziałanie z aparatem o maksymalnej rozdzielczości 64 MPix lub w podwójnej kombinacji – 25 MPix + 13 Mpix. Umożliwi też zapis wideo 1080p 60 kl./s oraz tryb slow-motion 120 kl./s.w 720p. Zabrakło za to nagrywania 4K.

Snapdragon 480 przystosowany jest do pracy z ekranami o maksymalnej rozdzielczości Full HD+ o odświeżaniu do 120 Hz. Nowy układ pozwoli ponadto na implementację szybkiego ładowania w standardzie Quick Charge 4+, również niedostępną dotąd w serii 4xx.

Smartfony z układem Snapdragon 480 powinny zadebiutować już w styczniu 2021 r, a jednymi z pierwszych producentów będą Oppo i HMD Global.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: Qualcomm, Xda Developers