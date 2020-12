Qualcomm pokazuje oficjalne benchmarki Snapdragona 888

Kiedy świat mobilny zastanawia się, czy wreszcie Samsung ze swoim nowym flagowym Exynosem pokona Qualcomma, ten drugi pokazuje swoje oficjalne benchmarki.

Przez całe lata to Qualcomm był niekwestionowanym królem na rynku projektantów układów. Jego coroczne flagowe Snapdragony są dla wielu producentów smartfonów wręcz oczywistym wyborem w przypadku telefonów z najwyższej półki. Tym razem jednak Samsung wydaje się być naprawdę pewny siebie. Gdyby faktycznie Exynos 2100 okazał się tym razem najmocniejszy na rynku, to bylibyśmy świadkami prawdziwej rewolucji. Teraz jednak muskuły prężą Amerykanie. Zaprezentowali oni oficjalne benchmarki swojego układu Snapdragon 888. Testy przeszedł specjalnie przygotowany telefon z 12 GB RAM typu LPDDR5 i 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.0. Wyświetlacz miał z kolei przekątną 6,65 cala i odświeżanie 120 GHz.

W przypadku AnTuTu taki smartfon osiągnął wynik 735439 punktów. Obecny lider rankingu to Huawei Mate 40 Pro+ z Kirinem 9000. ma on 698654 punkty. W przypadku dotychczasowych Snapdragonów najwyżej jest Xiaomi Mi 10 Ultra mający 671045 punktów. W Geekbench układ zdobył 1135 punktów w teście jednego rdzenia i 3794 punkty w teście wielu rdzeni. W pierwszym przypadku to o 20% więcej, a w drugim o 10% więcej niż w przypadku Snapdragona 865. W GFX Bench testowe urządzenie zanotowało 86 klatek na sekundę w teście Aztec Ruins Vulcan i 169 w teście Manhattan 3.0.

Zobacz: Telefony ze Snapdragonem 888 dostaną nawet trzy duże aktualizacje Androida

Zobacz: Lenovo i Nubia szykują telefony dla graczy ze Snapdragonem 888

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gsmarena