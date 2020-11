MediaTek szykuje układ jeszcze lepszy niż Dimensity 1000+

MediaTek zamierza zaprezentować kolejny układ mobilny. Tym razem będzie to propozycja z górnej półki projektanta.

Końcówka roku to tradycyjnie ten czas, w którym swoje nowe układy prezentuje amerykański Qualcomm. Konkurencyjny MediaTek nie zamierza jednak oddawać pola Amerykanom, szczególnie wtedy, kiedy znaczący sukces odniosła seria Dimensity. Najlepszym układem wyspiarskiej firmy jest póki co MediaTek Dimenisty 1000+. To może się jednak niedługo zmienić. MediaTek pracuje bowiem nad układem, który ma być jego nowym flagowcem. Nowy układ będzie mieć osiem rdzeni, gdzie cztery z nich to Cortex-A78. Najmocniejszy z nich będzie taktowany zegarem 3 GHz, natomiast trzy pozostałe będą mieć taktowanie 2,6 GHz.

Pozostałe cztery rdzenie to Cortex-A55. Będą one mieć taktowanie zegarem 2 GHz. O grafikę zadba tutaj Mali-G77 MC9. Prototypowy telefon zasilany nadchodzącym układem pojawił się już w bazie Geekbench, jednak przeszedł on dość archaiczny obecnie test Geekbench 4.0. Zdobył on tam 4022 punkty w teście jednego rdzenia i 10982 punkty w teście wielu rdzeni. Zgodnie z poprzednimi przeciekami ma on mieć bardzo podobną architekturę co zaprezentowany niedawno Samsung Exynos 1080.

Źródło tekstu: gsmarena, wł