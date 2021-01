Styczniowe promocje Oppo: Telefony Reno4 oraz zegarek taniej nawet o 300 zł

Marka Oppo przygotowała nowe promocje na styczeń 2021 roku, w ramach których taniej można kupić wybrane smartfony z serii Reno4 oraz zegarek Oppo Watch. Na każdym z przecenionych produktów można zaoszczędzić nawet do 300 zł. W drodze są też kolejne atrakcje.

Sposoby rozpoczęcia nowego roku bywają różne. Jedni dynamicznie szykują listę postanowień, inni ze spokojem oddają się lenistwu. Niezależnie jednak od obranego podejścia, warto poświęcić chwilę i rzucić okiem na witryny sklepów. Właśnie rozpoczęły się na przykład przeceny smartfonów i smartwatchy marki Oppo.

W ofercie znalazł się między innymi smartfon Oppo Reno4 Pro 5G z bardzo szybkim ładowaniem SuperVOOC 2.0 65 W. Producent chwali swój wytwór również za lekkość i smukłość oraz znakomite aparaty. Z kolei Oppo Watch zapewnia szerokie możliwości dbania o zdrowie i kondycję fizyczną.

Rabaty do złapania

Osoby zainteresowane wprowadzoną zaledwie kilka miesięcy temu do sprzedaży serią Reno4 mogą mieć powody do lekkiego zadowolenia. Oppo Reno4 Pro 5G kosztuje teraz 2999 zł, czyli o 300 zł mniej. Natomiast Reno4 Lite można kupić już za 1399 zł (obniżka o 200 zł). Promocją został objęty również smartfon Oppo Reno4 Z 5G, za który aktualnie klienci zapłacą 1699 zł (mniej o 100 zł). Urządzenia w niższych cenach można nabyć do 17 stycznia 2021 roku z wyjątkiem Reno4 Lite, którego promocja będzie trwać do 24 stycznia.

Od 11 do 24 stycznia tego roku trwa akcja promocyjna na smartwatche. W jej można kupić zegarek Oppo Watch 46 mm oraz Oppo Watch 41 mm w wersji Wi-Fi taniej o 200 zł, za odpowiednio 1099 zł i 799 zł. Promocją został objęty ponadto najnowszy Oppo Watch 46 mm w wariancie LTE, który niedawno zadebiutował na rynku. Można go teraz kupić za 1399 zł, zamiast 1499 zł.

Wszystkie oferty obowiązują w największych sieciach detalicznych oraz strefie marki Oppo na Allegro.

Kolejna promocja już za tydzień

Od 18 do 31 stycznia 2021 roku będzie można zgarnąć kartę podarunkową o wartości 100 zł na zakup Oppo Reno4 w cenie 1699 zł lub Oppo A53 (4+128) w cenie 999 zł. Obniżka zostanie przydzielona na podstawie kodu rabatowego. Szczegóły promocji mają być dostępne u poszczególnych partnerów marki Oppo.

