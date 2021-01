Motorola Edge S dostanie Snapdragona z serii 800

Motorola przymierza się do zagrzania miejsca na wyższej półce. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że najnowszy model z serii Moto Edge będzie miał jeden procesor Snapdragon z serii 800.

Mowa prawdopodobnie o modelu Motorola Moto Edge S, zapowiadanym już w chińskich mediach społecznościowych. Snapdragona 8xx potwierdził na Weibo sam Chen Jin – General Manager chińskiego działu mobilnego Lenovo.

Oto treść wiadomości przetłumaczona maszynowo przez Tłumacza Google:

Warto zwrócić uwagę na to, że Chen Jin pisze na Weibo z tego właśnie modelu telefonu.

Z wcześniejszych plotek możemy się domyślać, że Motorola Moto Edge S to nowa nazwa telefonu Motorola Nio (XT2125). Ten model ma dostać Snapdragona 865 z końcówki 2019 roku, nie będzie to więc najmocniejszy Snapdragon 888. Ponadto mówi się o ekranie 6,7 cala o rozdzielczości FHD+, 64-megapikselowym aparacie i Androidzie 11. Co ciekawe, ekran tego telefonu ma mieć nietypową częstotliwość odświeżania – 105 Hz.

Do tego dostaniemy 8 lub 12 GB RAM-u i 128 lub 256 GB na dane. Aparatów będzie w sumie 5: z tyło główny, szerokokątny (16 MPix) i czujnik głębi (2 MPix), z przodu 16 i 8 MPix. Całość ma zasilić akumulator o pojemności 5000 mAh.

Moto Nio ma zostać wprowadzona na rynek w pierwszym kwartale 2021 roku.

