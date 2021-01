Oppo Reno4 Z 5G - rozsądna opcja z łącznością 5G

Oppo Remo4 Z 5G to – jak już sama nazwa wskazuje – przedstawiciel rodziny Reno4, a więc sztandarowej linii produktowej w ofercie chińskiej marki. Nie jest to model flagowy, a balansuje raczej gdzieś na granicy pomiędzy segmentem średnim i wyższym. Na papierze ma jednak całkiem sporo do zaoferowania.

O czym mowa? Przede wszystkim o łączności 5G, która powoli zyskuje na popularności, stając się przy tym coraz bardziej wartościowym dodatkiem. Na tym jednak nie koniec, bo na pokładzie mamy również wyświetlacz 120 Hz oraz egzotyczny, ale podobno bardzo wydajny układ MediaTek Dimensity 800. Wszystko to za niecałe 1800 zł.

Obudowa Szkło Gorilla Glass 3+ (przód)

Plastik (tył i boki) Ekran LTPS IPS FHD+ (1080 × 2340), 6,5 cala

zaokrąglone rogi, czarna ramka

jasność 480 nitów

odświeżanie 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 800 5G (4x Cortex-A76 2,0 GHz, 4x Cortex-A55 2,0 GHz, litografia 7nm)

Mali-G57 MC4 Pamięć 8 GB RAM

128 GB UFS 2.1 na dane Akumulator 4000 mAh

szybkie ładowanie 18 W Łączność sanki na dwie karty nanoSIM

dwuzakresowe Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.1, USB 2.0 OTG (USB-C), jack 3,5 mm



Co w zestawie?

W pudełku oprócz samego smartfona znajdziemy tradycyjnie dokumentację i kluczyk do taki tacki SIM, ale także kabel USB-C, ładowarkę 18 W, silikonowe etui i – rzecz już zupełnie niespotykana – słuchawki.

