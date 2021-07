Oppo A16 oficjalnie debiutuje

Pojawił się kolejny budżetowy model Oppo. Tym razem chińska marka zaprezentowała smartfon Oppo A16.

Oppo coraz lepiej radzi sobie także poza Chinami i Indiami. Pomagają w tym budżetowce, które coraz chętniej wybierają klienci w innych krajach. To przecież właśnie smartfony z niższych półek odpowiadają za większość sprzedaży na świecie. Tym razem chiński producent zaprezentował model Oppo A16. Pierwszym państwem, gdzie pojawił się nowy smartfon jest Indonezja. Urządzenie ma wyświetlacz LCD o przekątnej 6,52 cala oraz układ MediaTek Helio P35. Do kompletu użytkownik otrzyma 3 GB RAM oraz 32 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny w tym smartfonie jest potrójny i ma następujące sensory: 13 Mpix, 2 Mpix oraz 2 Mpix.

Akumulator ma pojemność 5000 mAh. Nie zabrakło jacka 3,5 mm, miejsca na kartę pamięci i czytnika linii papilarnych. Systemem operacyjnym jest Android 11 z nakładką ColorOS 11.1 Telefon w dalekiej Indonezji kosztuje 1200000 indonezyjskich rupii, co odpowiada kwocie 321 złotych. Jest on dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, srebrnej i czarnej. Nie wiemy jeszcze, kiedy urządzenie trafi do innych krajów.

