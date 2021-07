Oppo: 6G odmieni sposób interakcji ludzi ze sztuczną inteligencją

Oppo to kolejna firma, która już myśli o sieciach 6G. Chiński producent w swoim raporcie analizuje w jaki sposób sztuczna inteligencja może wzmocnić architekturę sieci szóstej generacji.

Oppo powołało zespół badawczy do przeprowadzenia wstępnych badań nad usługami 6G oraz związanych z nimi wymaganiami technologicznymi, kluczowymi technologiami i funkcjami systemu. Firma wierzy, że sieci szóstej generacji całkowicie odmienią sposób interakcji ludzi ze sztuczną inteligencją. Dzięki 6G, inteligentne urządzenia będą jeszcze bardziej bazować na AI, stając się integralną częścią całego systemu. Analizując algorytmy sztucznej inteligencji i dane na różnych poziomach zapewnią wszystkim użytkownikom całkowicie nowe doświadczenie.

Dla przykładu, w przypadku pojazdów autonomicznych, sieci 6G będą mogły przypisać najbardziej odpowiedni algorytm AI i optymalne połączenie komunikacyjne w oparciu o lokalizację pojazdu i jego aktualne środowisko fizyczne (porę dnia, pogodę itp.). Pojazd będzie mógł natychmiast pobrać i uruchomić algorytmy sztucznej inteligencji, które zostały wyuczone przez inne pojazdy i urządzenia, dzięki czemu zapewni pasażerowi najbezpieczniejszą i najbardziej komfortową podróż.

Rozwój technologiczny musi wybiegać w przyszłość. Technologia komunikacji mobilnej ewoluuje przez dziesięciolecia. Standaryzacja technologii komunikacyjnej następnej generacji ma rozpocząć się w 2025 roku, a jej komercyjne wdrożenie nastąpi około roku 2035. OPPO spodziewa się, że w 2035 liczba inteligentnych agentów na świecie (tj. systemów, które na podstawie obserwacji otoczenia podejmują działania) znacznie przekroczy liczbę ludzi. Dlatego technologia komunikacyjna 6G, powinna być w stanie zaspokoić potrzeby nie tylko ludzi, ale wszystkich form inteligencji i ich różnych interakcji. Mając to na uwadze, przeprowadziliśmy wczesne badania techniczne i zaprojektowaliśmy system.

– powiedział Henry Tang, Chief 5G Scientist w Oppo

Obecne sieci można podzielić na dwie części: płaszczyznę sterowania (CP – Control Plane) i płaszczyznę użytkownika (UP – User Plane). UP jest głównie odpowiedzialna za tę część wydajności sieci, którą użytkownicy mogą bezpośrednio odczuć, jak szybkość i opóźnienia. Z drugiej strony, CP jest ściśle związana z konfiguracją sieci, zapewniając jej normalne działanie przy różnych wzorcach ruchu i zakresach lokalizacji węzłów sieci. Jeśli porównamy UP do pojazdów, które szybko poruszają się w ruchu miejskim, to CP jest kontrolą ruchu drogowego.

Raport Oppo na temat 6G wprowadza pojęcie płaszczyzny funkcji AI (AI Function Plane) jako nowy wymiar sieci 6G. Biegnie ona prostopadle do tradycyjnych płaszczyzn CP i UP, tworząc inteligentną kostkę (Intelligent Cube, tzw. AI-Cube). Ta unikalna, wspomagana przez sztuczną inteligencję architektura wzmocni sieć 6G na dwóch poziomach: funkcjonalności sieci i możliwości sieci wysokiego poziomu. W ten sposób umożliwi sieciom 6G samooptymalizację, dynamiczną administrację i inteligentną dystrybucję zasobów.

6G zrewolucjonizuje sposób, w jaki sztuczna inteligencja wnioskuje, uczy się, wchodzi w interakcje i w jaki sposób jest stosowana. Pozwoli rozwiązywać problemy, z którymi obecnie boryka się rozwój sztucznej inteligencji, jak silosy danych i prywatność użytkowników. By złagodzić niektóre z obecnych ograniczeń algorytmów sztucznej inteligencji, w raporcie proponuje się podział zasobów sztucznej inteligencji na różne domeny. Rozmieszczone zgodnie z określonymi zadaniami AI, węzły i zasoby w sieci 6G utworzą domeny AI, zapewniając optymalne strategie dokładnej alokacji modelu AI, planowania zasobów sieciowych i udostępniania danych.

Obecnie ograniczona moc obliczeniowa i pojemność pamięci urządzeń inteligentnych utrudnia im korzystanie z dużych, uogólnionych algorytmów AI. Tymczasem wyspecjalizowana sztuczna inteligencja, która może działać na tych urządzeniach, nie jest w stanie sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu na dane większości użytkowników. Jednak w sieciach 6G domena AI będzie mogła pełnić wiele ról, takich jak tradycyjna stacja bazowa, baza danych, repozytorium modeli AI i serwer aplikacji.

W ramach proponowanej sieci urządzenia 6G zostaną przydzielone do domeny AI na podstawie lokalizacji i wymagań urządzenia. Z kolei ta domena wyda najbardziej odpowiedni algorytm sztucznej inteligencji i zadanie potrzebne do świadczenia pożądanych usług, zapewniając jednocześnie najbardziej optymalne połączenie komunikacyjne w celu wykonania odpowiednich zadań. W przeciwieństwie do sieci 4G i 5G, sztuczna inteligencja wykorzystywana do wnioskowania i podejmowania decyzji w sieciach 6G będzie organicznie zintegrowana po stronie urządzenia i sieci, przy czym urządzenie będzie odgrywać ważniejszą rolę.

Więcej informacji można znaleźć w raporcie "6G AI-Cube Intelligent Network" (w języku angielskim).

