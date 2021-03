LG zdradza przewidywany termin debiutu 6G

LG jest jedną z firm, które są zaangażowane w powstawanie sieci 6G. Teraz Koreańczycy zdradzili, kiedy ich zdaniem pierwsi użytkownicy będą mogli z niej korzystać.

Sieć 5G w krajach takich jak Chiny czy Korea Południowa nie jest już niczym wyjątkowym. W innych krajach trwa jednak przyzwyczajanie się do nowej rzeczywistości. Nie znaczy to jednak, że liderzy w tej dziedzinie będą czekali na resztę świata. Najszybciej prace nad technologią 6G ruszyły oczywiście w Chinach, gdzie pracuje nad tym Huawei, Vivo czy ZTE. Chwilę później do wyścigu dołączyła też Korea Południowa, gdzie partnerstwo zawarły Samsung oraz LG. Druga z firm dużą część pracy wykonuje jednak sama.

Teraz mniejszy z koreańskich producentów postanowił podzielić się przewidywaniami na temat startu kolejnego standardu łączności. Według LG same prace mają się zakończyć do 2024, jednak wcale nie oznacza to debiutu komercyjnego. Pierwsi użytkownicy będą mogli skorzystać z sieci 6G w 2029. Będzie to dziesięć lat po starcie prac LG nad technologią 6G. Bardzo podobny przewidywany czas startu 6G podają też Chińczycy - oni mówią o 2028. Nad 6G pracuje też Japonia. Tamtejsze szacunki mówią, że zasięg stacji bazowych będzie o wiele mniejszy niż w przypadku 5G - z 600 tysięcy stacji będzie musiał zrobić się miliard. 6G może być jednak nawet 100 razy szybsze niż 5G.

