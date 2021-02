Apple też chce tworzyć 6G

Apple zawsze był bardzo ostrożny we wprowadzaniu kolejnych standardów łączności. Tym razem Amerykanie chcą jednak być jednym z pionierów.

Sieć 5G przestała już co prawda być nowością, dalej jednak nie jest ani w połowie tak rozpowszechniona, jak byśmy tego chcieli. Problemy z wprowadzaniem sieci 5G nie oznaczają, że na świecie nie są już prowadzone badania nad technologią 6G. Oczywiście najszybciej wystartowały one w Azji. W Chinach pełną parą pracują takie firmy Huawei czy Vivo, w Korei Południowej Samsung z LG, z letargu obudziła się też Japonia. Tam Sony i NTT Docomo sprzymierzyły się z Intelem. Co ciekawe, inżynierów do prac nad 6G szuka też amerykański Apple.

Dotychczas amerykański producent nie słynął z szybkiego wprowadzania nowych standardów łączności. Sieć LTE weszła bowiem w 2010, ale Apple wprowadził ją u siebie w 2013. W przypadku 5G użytkownicy iOS też musieli trochę poczekać. Tym razem Apple chce mieć jednak wpływ na nową sieć. Żaden specjalista nie spodziewa się jednak 6G przed 2028. Japońskie szacunki mówią, że zasięg stacji bazowych będzie o wiele mniejszy niż w przypadku 5G - z 600 tysięcy stacji będzie musiał zrobić się miliard. 6G może być jednak nawet 100 razy szybsze niż 5G.

Źródło tekstu: bloomberg, wł