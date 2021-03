LG próbuje sprzedać dział mobilny, ale zainteresowanych jakoś nie ma

Kolejne źródła mówią o końcu mobilnej kariery LG. Dział mobilny przynosi straty i podobno nie ma chętnych, by go odkupić. Nie pomaga nawet obietnica zwijanego LG Rollable.

Choć LG Rollable przeszedł certyfikację Bluetooth i wciąż jest szansa, że trafi na rynek, LG raczej nie zostanie długo w świecie Androida. Próby sprzedania działu mobilnego spełzły na niczym i nie można wykluczyć, że LG po prostu ten dział zamknie. Od 2015 roku przynosi on straty. Korea Herald podaje, że w 2020 roku firma straciła 5 bilionów wonów (4,4 mld dolarów, niemal 17 mld zł).

Na początku 2021 roku pojawiły się informacje o tym, że LG planuje sprzedaż działu mobilnego. Oficjalnie firma pozostaje „otwarta na nowe możliwości”. Z różnych źródeł wiemy, że próbowała sprzedać dział mobilny między innymi koncernowi Volkswagen i wietnamskiemu Vingroup. Bezskutecznie. Aktualnie LG nie jest w stanie sprzedać ani części tego działu, ani całości.

Po dwóch miesiącach zmian w strukturze firmy specjaliści są zdania, że zostanie po prostu zamknięty. Pracownicy LG jednak nie zostaną wyrzuceni na bruk. LG zapowiadało wcześniej, że nikt nie straci pracy. Zapewne w razie takiej potrzeby zostaną oni przeniesieni do innych działów.

Ciekawe, jak będzie wyglądała przyszłość LG jako dostawcy ekranów dla innych producentów. Warto pamiętać, że LG produkuje ekrany i moduły fotograficzne między innymi do iPhone'ów. Nieoficjalnie mówi się, że LG miałby produkować także ekrany mini-LED do kolejnej generacji iPada Pro oraz elastyczny ekran do składanego iPhone'a.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: DongA Ilbo