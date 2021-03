Android 11 na smartfonach LG. Które modele go dostaną?

LG nie spieszy się z aktualizacją telefonów do najnowszego Androida. Tym razem również właściciele telefonów LG będą musieli poczekać dłużej niż reszta na Androida 11. Najszybciej dostanie go LG Velvet 5G.

LG Velvet już dostaje Androida 11 w niektórych krajach. W Korei Południowej Velvet 5G dostał aktualizację już w styczniu 2021. Według niemieckiego oddziału LG aktualizacja LG Velvet 5G w Europie ma się zakończyć do kwietnia 2021 roku.

Pozostałe modele nie mają niestety tyle szczęścia. Plan aktualizacji wygląda następująco:

LG V60 nie został w tym raporcie ujęty. Z wcześniejszych informacji wiemy jednak, że posiadacze świetnego LG V60 będą musieli poczekać przynajmniej do drugiej połowy 2021 roku na aktualizację. Niektóre wersje LG V60 dostępne w USA już dostają Androida 11, ale to wciąż kropla w morzu potrzeb.

Na liście nie ma również LG K62, zaprezentowanego razem z K42 i K52. Przypuszczam, że aktualizacja dla niego będzie wprowadzona w tym samym cyklu, co dla „rodzeństwa” – czyli pod koniec roku. To oznacza, że pechowcy dostaną Androida 11, gdy system będzie miał już ponad rok, a konkurencja będzie szykowała się do wdrażania Androida 12.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: LG Germany