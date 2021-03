LG Rollable już w drodze

Ostatnio dochodziły do nas sprzeczne informacje dotyczące smartfonu LG Rollable. Na szczęście zgodnie z najnowszymi doniesieniami telefon już jest w drodze.

LG nie jest może dużym producentem smartfonów (ma około 2,5% rynku mobilnego na świecie), jednak nie można mu odmówić wyjątkowości. Firma wyróżnia się dość odważnym podejściem - najpierw postanowiła ona przesunąć swoje główne zainteresowanie z sektora flagowców na średniopółkowce, potem wydała jedyny w swoim rodzaju model LG Wing z obrotowym drugim wyświetlaczem. Potem dowiedzieliśmy się, że mniejszy z koreańskich producentów planuje wydanie rozwijanego smartfonu LG Rollable.

Niestety, LG Wing nie był takim sukcesem jak miał być, a sam LG zastanawiał się nad wyjściem z rynku mobilnego. Na szczęście Koreańczycy zrezygnowali z tego pomysłu i ogłosili, że nie podjęli decyzji co do LG Rollable. Jak się jednak okazuje - już ją podjęli. Certyfikację Bluetooth przeszedł właśnie LG Rollable. Nowy model będzie miał główny wyświetlacz o przekątnej 7,4 cala i o formacie obrazu 3:2. Możemy się też najpewniej spodziewać Snapdragona 888, 16 GB RAM oraz akumulatora o pojemności 4200 mAh. Pierwotnie urządzenie miało się pojawić w marcu, najpewniej jednak dojdzie do tego dopiero we wrześniu.

Źródło tekstu: mysmartprice