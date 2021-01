LG: dział mobilny już 23 kwartały ze stratą

Niestety, ale koreański LG nie może mówić o sukcesie na rynku smartfonów. Ostatni kwartał zakończył się bardzo dużymi spadkami w wydaniu producenta.

LG to duża licząca się firma, która przede wszystkim błyszczy w sektorze telewizorów i segmencie gospodarstwa domowego. Niestety, ile LG by nie zrobił i nie sprzedał nowych urządzeń, ciągle jest on w cieniu swojego lokalnego rywala. Jest nim Samsung. Niestety, dział mobilny z pewnością nie przyczynia się do nadrabiania straty. LG zaprezentował właśnie najnowsze wyniki i okazuje się, że dział mobilny notuje straty już 23. kwartał z rzędu. W ostatnim kwartale strata wyniosła 248,5 miliarda wonów, czyli około 830 milionów złotych. Przez cały rok dział mobilny zanotował stratę w wysokości. 841,2 miliarda wonów, czyli około 2,8 miliarda złotych.

O ile przychody za czwarty kwartał 2020 spadły o 9,2% w stosunku do trzeciego kwartału 2020, do w porównaniu do czwartego kwartału 2019 wzrost wyniósł 5%. Mianem swojej największej bolączki dział mobilny ogłosił spadek sprzedaży telefonów w segmencie premium, czyli tych z największą marżą. LG sam jednak wcześniej zapowiedział większe skupienie się na średniakach. Sam LG ogłosił już zresztą koniec produkowania budżetowców. Teraz zrobią to dla LG inni partnerzy.

Źródło tekstu: lg, wł