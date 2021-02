Apple i LG łączą siły - razem pracują nad składanym iPhonem

Coraz więcej plotek pojawia się na temat nadchodzącego iPhone'a ze składanym wyświetlaczem. Według najnowszych informacji w jego produkcji ma wziąć udział firma LG.

O współpracy Apple i LG Display, oddziału koreańskiej firmy specjalizującego się w produkcji wyświetlaczy, donosi serwis DigiTimes. Według opublikowanych informacji ma ona na celu stworzenie ekranu dla nadchodzącego składanego iPhone'a.

Co warto podkreślić, opisywana współpraca ma na celu przygotowanie prototypu urządzenia. Nie przesądza ona, że to właśnie LG Display będzie głównym dostawcą wyświetlaczy, kiedy wejdzie ono do masowej produkcji, aczkolwiek nie jest to wykluczone.

Jeśli wierzyć branżowym plotkom, sam składny iPhone miałby trafić na rynek w 2023 roku, a więc stosunkowo późno, patrząc na działania innych producentów. Wiele wskazuje jednak na to, że smartfon Apple będzie się wyróżniał kilkoma istotnymi cechami, w tym m.in. obsługą rysika.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: DigiTimes, GSMArena