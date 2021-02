iPhone 13 Pro będzie miał ulepszony aparat oraz nowy wyświetlacz

Do premiery tegorocznych flagowych smartfonów firmy Apple pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale z różnych źródeł docierają już pierwsze informacje na ich temat. Dzięki współpracy Technizo Concept i serwisu LetsGoDigitam możemy też zobaczyć możliwy wygląd nadchodzącego iPhone'a 13 Pro.

Jesienią tego roku firma Apple zaprezentuje nowe flagowe smartfony, choć nie do końca jeszcze wiadomo, czy będą to seria iPhone 13, czy może iPhone 12s. Na potrzeby tej wiadomości przyjęliśmy pierwszą z tych nazw. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że amerykański gigant pokaże znowu cztery urządzenia: iPhone'a 13 mini, iPhone'a 13, iPhone'a 13 Pro i iPhone'a 13 Pro Max. Dwa ostatnie mają być wyposażone w odświeżone wyświetlacze (ale o podobnych rozmiarach, jak w 2020 roku), a także lepszą konfigurację tylnego aparatu fotograficznego. Być może Apple przywróci funkcję Touch ID, ale tym razem czytnik linii papilarnych zostanie ukryty pod powierzchnią ekranu, jak u konkurencji. Jest też możliwa integracja czujnika z przyciskiem zasilania.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to ma się pojawić tu funkcja always-on, pokazująca na wygaszonym ekranie takie informacje, jak data, godzina, poziom naładowania baterii czy powiadomienia. iPhone 13 Pro prawdopodobnie trafi na rynek z panelem Pro Motion z adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Wyświetlacz OLED LTPO (niskotemperaturowy tlenek polikrystaliczny, zużywa mniej energii niż LTPS) będzie produkowany przez Samsunga. Koreańczycy już z tej technologii korzystają w smartfonach Galaxy Note20 Ultra i Galaxy S21 Ultra.

Zmiany zajdą także w tylnym zestawie fotograficznym. Znacznie ulepszony ma zostać aparat ultraszerokokątny - będzie miał autofocus oraz jasny obiektyw z przysłoną f/1.8. Apple chciałby też podobno korzystać z większych matryc, co przełoży się na większą grubość urządzenia w tym miejscu. Cała "wyspa" fotograficzna może zostać przykryta jednym kawałkiem szafirowego szkła. Nie powinno być też różnic między tylnymi aparatami w modelach Pro i Pro Max. W przypadku iPhone'a 12 Pro i iPhone'a 12 Pro Max są różnice. Ten drugi ma stabilizację matrycy.

Tegoroczne iPhone'y doczekać się mają też nowych baterii, które mają zajmować mniej miejsca. Nie wiadomo, czy zmiana użytej technologii przełoży się również na wzrost pojemności.

Jeśli chodzi o ceny, to te powinny być podobne, jak w przypadku iPhone'ów 12 Pro, choć mówi się też o nowych wariantach z 1 TB pamięci masowej. Nie powinien się także bardzo zmienić ogólny wygląd urządzeń w porównaniu do "dwunastek". Na dołączonych do wiadomości grafikach oraz filmie możemy zobaczyć koncepty przygotowane przez Technizo Concept przy współpracy z serwisem LetsGoDigital.

