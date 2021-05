Chiny zdominują 6G, mają coraz więcej patentów – najwięcej na sieci terahercowe i AI

Chociaż sieci 5G na całym świecie dopiero się rozwijają, branża telekomunikacyjna myśli już o przyszłym standardzie – 6G. Na poważnie przygotowują się do tego Chińczycy, którzy gromadzą coraz więcej patentów na 6G.

Na to, jak rozwijają się obecnie sieci 5G oraz wzajemne relacje między producentami technologii w tym standardzie, w dużym stopniu wpływa kwestia własności patentowej. Huawei ma ponad 100 tys. patentów, w tym wiele związanych z 5G, ale też od wielu, posiadanych przez firmy ze Stanów Zjednoczonych, został odcięty, co oznacza jego malejącą rolę jako producenta telefonów 5G, a także coraz większe kłopoty jako dostawcy infrastruktury sieciowej.

Zobacz: Huawei ma ponad 100 tys. patentów i zarabia na tym miliardy USD. Weźmie 2,5 dolara od każdego smartfonu 5G

Chińczycy najwyraźniej wyciągają z tego naukę, bo już teraz gromadzą patenty związane z przyszłym rozwojem 6G. Jak podała chińska agencja CNIPA, zajmująca się prawami intelektualnymi, kraj ten ma już 35 procent wszystkich patentów związanych z 6G. Łączna liczba tego rodzaju zabezpieczeń wynosi na całym świecie 38 tysięcy, z czego do Chin należy 13 449. Amerykanie pozyskali na razie tylko 18 procent patentów, które pozwolą budować 6G.

Mimo tak dużej liczby ogólnych patentów 6G przypisanych do Chin, w pierwszej dziesiątce znajduje się tylko jedna firma z tego kraju, a pierwsze trzy miejsce należą do NEC, Daewoo Communications i Mitsubishi. Stąd też CNIPA radzi chińskim przedsiębiorstwom, by ściśle współpracowały z japońskimi i koreańskimi partnerami, w celu zmniejszenia zależności od technologii amerykańskich i europejskich.

Zobacz: Chiny, Korea Południowa i Japonia w wyścigu o 6G

Duża liczba chińskich patentów związanych z 6G dotyczy sieci terahercowych – Chiny mają ich 40%. W pierwszej dziesiątce znajduje się sześć chińskich uniwersytetów i instytutów naukowo-badawczych, w tym dwa z nich są na pierwszych miejscach.

Zobacz: Vivo już kreśli wizję 6G

Jednak prawdziwą dominację Państwa Środka widać w technologiach sztucznej inteligencji współdziałających z 6G. AI ma być jednym z kluczowych elementów rozwoju przyszłego standardu sieci i chińskie firmy oraz instytucje mają aż 75% patentów. Tu pierwsze miejsca należą do takich placówek badawczych, jak Uniwersytet Południowo-Wschodni, Chiński Uniwersytet Elektroniki i Technologii oraz Uniwersytet Poczty i Telekomunikacji w Nanjing.

Sieci 6G dziś wydają się odległą przyszłością, ale pierwszych wdrożeń tej technologii można spodziewać się już po roku 2030. Chociaż nie powstały jeszcze jednolite branżowe standardy dla 6G, znane są założenia tej sieci. 6G umożliwi transfery nawet 1 Tbps, a sieć będzie działać w znacznie wyższych zakresach, od 100 GHz aż do 3 THz.

Zobacz: LG zdradza przewidywany termin debiutu 6G

Zobacz: Apple też chce tworzyć 6G

