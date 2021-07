MediaTek Dimensity 1300T - wiemy coraz więcej

Już niedługo pojawi się nowy układ MediaTeka. Będzie to MediaTek Dimensity 1300T i wiemy na jego temat coraz więcej.

MediaTek stał się największym projektantem układów mobilnych na świecie. W zrzuceniu z tronu Qualcommu kluczowe znaczenie miała seria Dimensity. Niedawno okazało się, że będzie ona bogatsza o kolejny produkt. Będzie to MediaTek Dimensity 1300T. Poinformował o nim jednak nie sam MediaTek, a Honor. Chińska firma zaprezentuje niedługo tablet Honor V7 Pro, który będzie zasilany właśnie takim układem. Wiele wskazuje na to, że nie jest to przypadek.

MediaTek Dimensity 1300T ma być bowiem przede wszystkim przeznaczony na rynek tabletów. Możemy go zobaczyć już jutro, czyli 26 lipca. Nowy układ powstał w technologii 6 nm i zawiera rdzenie ARM Cortex-A78, a za grafikę będzie odpowiadać Mali-G77 MC9. Nowy układ ma działać o 82% lepiej niż Qualcomm Snapdragon 865 w segmencie sztucznej inteligencji. W kwestii wydajności CPU oraz GPU możemy się z kolei spodziewać wyników o 30% i 40% lepszych niż w przypadku MediaTeka Dimensity 1200. Przez pierwsze sześć miesięcy Honor będzie miał wyłączność na nowy układ.

Zobacz: MediaTek Helio G96 i MediaTek Helio G88 debiutują

Zobacz: Niedługo pojawi się Samsung Galaxy F22 z MediaTekiem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mediatek

Źródło tekstu: gizmochina + gsmarena, wł