Oppo Watch 2 pojawi się 27 lipca

Oppo już za niecały tydzień pokaże swój nowy zegarek. Będzie to Oppo Watch 2. Tym razem będzie tam najmocniejszy układ Qualcommu dla zegarków.

W zeszłym roku Oppo pokazał swój zegarek Oppo Watch. O ile było to bardzo ciekawe urządzenie, to miało pewną mocną bolączkę. Problem nazywał się Snapdragon Wear 3100. To układ z 2018, a co za tym idzie - inteligentny zegarek już w chwili debiutu nie był najnowszym urządzeniem. Tym razem jednak urządzenie Oppo Watch 2 otrzyma najnowszy układ Snapdragon Wear 4100. Do premiery dojdzie już 27 lipca. Oppo oficjalnie potwierdził już tę datę. Możemy się wtedy spodziewać zarówno wersji z tarczą 42 mm, jak i taką z tarczą 64 mm. Będzie to naprawdę flagowy zegarek - do dyspozycji będziemy mieli bowiem aż 16 GB pamięci wbudowanej.

Systemem operacyjnym będzie WearOS. Mowa tu oczywiście o wersji międzynarodowej, w Chinach użytkownicy będą mieli osobny system operacyjny. Nie zabraknie też aplikacji Oppo Relax, eSIM oraz łączności 4G. Urządzenie to kolejny etap dywersyfikacji przychodów przez Oppo. Niedługo możemy się spodziewać także mocniejszego wejścia do segmentu tabletów. Przykład daje tu bratni dla Oppo Realme.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo, wł