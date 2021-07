Xiaomi i Oppo zastąpiły Huaweia w Europie

Huawei ma znane nam wszystkim problemy, ale rynek nie znosi próżni. Kto zatem zastąpił chińską markę? Zrobili to inni Chińczycy - Oppo oraz Xiaomi.

Zanim Donald Trump nie wywołał krucjaty przeciwko Huaweiowi, to chińska marka radziła sobie w Europie doskonale. Wraz z nakładaniem kolejnych sankcji malał jednak udział Huaweia w europejskim rynku. Nie znaczy to jednak, że użytkownicy Huaweia wyparowali. Bardzo chętnie zaopiekowali się nimi inni Chińczycy. Największy kawałek tortu ukroił sobie Xiaomi, który jednocześnie stał się drugim największym producentem smartfonów na świecie. W Europie jest on szczególnie silny w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz w segmencie tańszych telefonów.

Widać to też na wykresie analityków Counterpoint. Przedstawia on co prawda średniaki, ale widać duży rozwój Xiaomi. Kosztem Huaweia urósł też Oppo, który wyrasta na głównego konkurenta Xiaomi (poza tradycyjnym Samsungiem). Obaj producenci muszą się jednak postarać, by podbić wyższe półki cenowe. Tam znajdziemy również pozostałych w Europie lojalistów Huaweia. Szczególnie ciężkimi rywalami będą tu jednak dotychczasowi władcy - Apple oraz Samsung.

Zobacz: Xiaomi depcze po piętach Samsungowi. Tak wyglądał rynek smartfonów w 2Q2021

Zobacz: Oppo A16 oficjalnie debiutuje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: counterpoint, telepolis

Źródło tekstu: counterpoint, wł