Xiaomi depcze po piętach Samsungowi. Tak wyglądał rynek smartfonów w 2Q2021

Drugi kwartał 2021 roku przyniósł wzrost liczby smartfonów, które trafiły na globalne rynki. Liderem pozostał Samsung, ale Koreańczykom depcze po piętach chiński Xiaomi, który zanotował największy roczny wzrost wśród największych producentów.

Choć pandemia COVID-19 wciąż trwa, Świat powoli wraca do normalności. Widać to między innymi na rynku smartfonów. Jak podaje Canalys w najnowszym raporcie, w drugim kwartale tego roku do sklepów dostarczono o 12% więcej tych urządzeń niż rok wcześniej.

Największy kawałek tego tortu należał ponownie do koreańskiej firmy Samsung, który odpowiadał za 19% dostaw smartfonów. Tuż za liderem znalazła się firma Xiaomi z udziałem w rynku na poziomie 17%. Chińczycy odnotowali jednak największy wzrost w TOP5, sięgający 83% w ujęciu rocznym. Na podium zmieścili się jeszcze Amerykanie, czyli firma Apple (14% rynku).

Firma Xiaomi szybko rozwija swoją działalność zagraniczną. Na przykład jej przesyłki wzrosły o ponad 300% w Ameryce Łacińskiej, 150% w Afryce i 50% w Europie Zachodniej. A gdy rośnie, ewoluuje. Obecnie przekształca swój model biznesowy z konkurencyjnego na zasiedziałego, podejmując takie inicjatywy, jak konsolidacja partnerów handlowych i bardziej ostrożne zarządzanie starszymi akcjami na otwartym rynku. Jednak nadal jest w dużej mierze nastawiona na rynek masowy, w porównaniu z Samsungiem i Apple jego średnia cena sprzedaży jest odpowiednio około 40% i 75% niższa. Dlatego głównym priorytetem Xiaomi w tym roku jest zwiększenie sprzedaży urządzeń z wyższej półki, takich jak Mi 11 Ultra. Ale będzie to trudna bitwa, ponieważ Oppo i Vivo mają ten sam cel i obie firmy będą skłonne wydać dużo na marketing ponadstandardowy, aby budować swoje marki w sposób, w jaki Xiaomi nie może. Wszyscy dostawcy walczą o zapewnienie dostaw komponentów w obliczu globalnych niedoborów, ale Xiaomi już ma na celu kolejny cel: wyparcie Samsunga na pozycji największego dostawcy smartfonów na świecie.

– powiedział Ben Stanton, kierownik badań w Canalys

W pierwszej piątce największych producentów smartfonów w miesiącach kwiecień - czerwiec 2021 znalazły się jeszcze dwie chińskie marki, Oppo i Vivo (po 10% rynku).

